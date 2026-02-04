Son Mühür/ Merve Turan - Konak Belediyesi’nin 60 yaş üstü Konaklılara ücretsiz hizmet sunduğu Ziya-Zişan-Saadet Aytulun Kardeşler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi, çarpıcı bir iyileşme öyküsüne ev sahipliği yaptı. Merkezde altı yıldır kurslara katılan 75 yaşındaki Zekiye Köse, kanserle mücadelesini kazandı.

Bir ay ömür biçildi, altı yıl geçti

Yaklaşık yedi yıl önce pankreas kanseri teşhisi konan Köse, tedavi sürecinde hayattan koptu. Ameliyat ve kemoterapinin ardından içine kapanan Köse’nin yaşamı, İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi’ne adım atmasıyla değişti. Bir ay ömür biçilen Köse, örgü başta olmak üzere çeşitli kurslara katılarak sosyalleşti, moral buldu ve hastalığını geride bıraktı.

Mücadeleyle geçen bir hayat

Halil Rıfat Paşa Caddesi’ndeki evinde bir kedi ve bir köpekle yaşayan Köse, 32 yaşındayken eşini kaybetti. Üç çocuğunu iki işte çalışarak büyüttü. Kanser teşhisinin ardından yaşadığı yalnızlık, kızının yönlendirmesiyle tanıştığı merkez sayesinde yerini yaşama sevincine bıraktı.

“Kanserim diye kendimi her şeyden soyutlamıştım”

Örgü ve yoga sınıflarının aktif katılımcılarından olan Köse, merkeze başlama sürecini ve yaşadığı değişimi anlattı. Saç dökülmesi ve depresyon nedeniyle insanlardan uzaklaştığını, merkezde ise güler yüzle karşılandığını ve kendisini hiç yabancı hissetmediğini ifade etti.

Üreten, paylaşan, iyileşen

Köse’nin altı yıldır ürettiği el emeği örgüler, uzak köylerdeki çocuklara ulaştırıldı. 75 yaşında tanıştığı yoga ise nefesinden yürüyüşüne kadar yaşamının her alanında olumlu etkiler yarattı.

“Burada ikinci hayatımı yaşıyorum”

Zorluklarla dolu yaşamının en güzel dönemini merkezde geçirdiğini dile getiren Köse, sosyalleştiğini, gezilere katıldığını ve insanlarla kaynaştığını söyledi.

Aileden destek

Köse’nin kızı Zeynep Köse, annesinin hem sağlık durumunun hem de yaşam kalitesinin her geçen gün daha iyiye gittiğini belirterek, merkezin annesini yeniden hayata bağladığını ifade etti.