Son Mühür/ Seçil Ünlü - 6 Şubat 2023’te 11 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye destek sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, depremin üçüncü yıl dönümünde de Hatay’ı yalnız bırakmadı. “Unutmadık Yalnız Bırakmıyoruz” mesajıyla hazırlanan ayni destekler, bir TIR, iki kamyon ve iki panelvan araca yüklenerek Fuar İzmir’den yola çıktı. Eğitim, sağlık ve sosyal alanlardaki ihtiyaçları karşılamaya yönelik yardımlar afet bölgesine sevk edildi.

Başkan Tugay Hatay’a gidecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da Hatay’a giderek anma programlarına katılacak. Ziyaret kapsamında bölgedeki belediyeler ile depremde ailelerini kaybeden yurttaşlarla bir araya gelecek.

“Dayanışmayı büyütüyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı, 6 Şubat depremlerinin büyük kayıplara yol açtığını hatırlatarak, bölgede hâlen süren ihtiyaçlara dikkat çekti. Belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve sağlık birimlerinden gelen talepler doğrultusunda Hatay ile İzmir arasında bir yardım zinciri oluşturulduğunu belirten Hızlı, dayanışmayı sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

“Biz varız, yanınızdayız”

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görevli psikolog Eylem Yaşar, dayanışmanın somut adımlarla sürdürüldüğünü belirtti. Giysi, hijyen ve gıda kolilerinin yanı sıra tekerlekli sandalye ve hasta yataklarının da depremzedelere ulaştırılması için çalışma yürütüldüğünü aktaran Yaşar, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin depremzede yurttaşların yanında olduğunu vurguladı.

Her ihtiyaç tek tek planlandı

Sağlık alanında tespit edilen gereksinimler doğrultusunda hazırlanan yardım kolileri araçlara yüklendi. Tıbbi ekipmanların yanı sıra çocukların kış koşullarında güvenli ve sağlıklı eğitim alabilmesi için gerekli destekler de yardımlara dâhil edildi. Yardım zinciri kapsamında bölgeye; bot, mont, kırtasiye seti, temizlik ve hijyen malzemeleri, giyecek, masa ve sandalye gibi donatımlar ile muayene sedyesi, tekerlekli sandalye, hasta yatağı, tıbbi ölçüm cihazları, ilaç ve sağlık ekipmanları gönderildi.

Teslimat noktalarına sevkiyat

İzmir’den yola çıkan yardımların; Samandağ Tekebaşı İlköğretim Okulu, Dursunlu Gazi İlkokulu ve Ortaokulu, Orhani İlkokulu, Tavla İlkokulu, Samandağ Üniversitesi Kitap Kafe, Samandağ 1, 2 ve 5 No’lu Aile Sağlığı Merkezi, Defne Belediyesi Ana Çocuk Oyun Merkezi, Dörtyol Belediyesi Sosyal Destek Birimi, Samandağ Belediyesi, Erzin Belediyesi, Arsuz Belediyesi, Hatay Tabipler Odası ve Epilepsi Direnen Çocuklar Derneği’ne teslim edilmesi planlandı.