Son Mühür/Merve Turan- Son Mühür Televizyonu'nda yayımlanan Sıcak Bakış programına konuk olan İzmir Kuaförler Odası Başkanı Sezai Apaydın, Tunç Erciyas'ın sorularını cevapladı.

19-21 Ekim'de kendini seven herkesi Fuar İzmir'de düzenlenecek Güzellik, Kozmetik, Estetik, Kuaför ve Berber Fuarı'na beklediğini belirten Sezai Apaydın fuarda neler olacağını anlattı.

"Kuaför, berber malzemesi satanlar, saç show, güzellik deyince akla gelen her şeyi bulacakları fuar sadece profesyonel ziyaretçilere değil halka da açık olacak herkesi bekliyoruz. Berberler Odası ile birlikte organize ediyoruz. İZTO'nunda katılımcılara yönelik katkıları var. Yunanlı meslektaşlarımızda gelecek. Selanik kardeş şehir ilan etmiştik. Onlarda sahne alacak..."

Sadece Kuaför değil bir terapi merkezi...

"Müşterilerim 'sizi görünce içimiz huzur buluyor.' diyerek gelir. Kuaförler aynı zamanda bir terapi merkezi gibidir. Mutluluk dükkanıdır. İyi yetişmiş bir kuaför müşterinin konumuma, yaşantısına göre yönlendirir.

Her yıl moda değişiyor. Gençler dünyayı takip ediyor. Yarısı mavi yarısı sarı saçlar günümüzde moda... Herkese her renk ve model yakışmaz. Bu konuda kuaförü dinlemek lazım"

Eğitim şart...

İnsan ilişkileri, güleryüz kuaför için çok önemli... Başkan Apaydın gülmeyi bilmiyorsa dükkan açmaması gerektiğini belirtti.

"Kuaför olmak isteyenler önce ustalardan mesleği öğrenmeliler, meslek liselerinde de bu konuda eğitim veriliyor. Staj dönemide var. Öğrenmenin sonu yok. Liseyi bitirdikten sonrada mesleğin inceliklerini öğrenebilirler.

Üniversite mezunu olup kuaför ya da güzellik uzmanı olmak isteyenler var. Tırnak protezi öğrenenler de var. Özel eğitim veren kuruluşlarda var. Meslek öğrenmek önemli... Okullarda da uygulama yaptırılmalı, iyice öğrenince staja gelmeli..."

Sorunlar bitmiyor...

"Pandemide yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 20'ye yükseltilmesi esnafı zorluyor. Bir de özellikle güzellik salonlarına mevzuatın sürekli değişip, bu cihazı kullanamazsın diyerek gelen yasaklar olmasa keşke..."

Seçimler yaklaşıyor

Dört dönemdir Başkanlığa devam eden Apaydın, yaklaşan seçimlerde de aday olacağını, üyelerin takdir etmesi halinde son bir dönem daha görev almak istediğini ve bu dönemde daha hareketli olacağını ifade etti. "Odamızın 3500 üyesi var. Yaklaşan seçimlerde tüm üyelerimizi bekliyorum. Rekor katılımlı bir seçim olmasını istiyorum. 500-600 kişinin katılımı ile yapılan seçim bize yakışmaz." dedi.