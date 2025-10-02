Son Mühür/ Merve Turan - Bayraklı Belediyesi, Refik Şevket İnce Mahallesi’nde bulunan Borsa Futbol Sahası’nı baştan sona yeniliyor. Belediye Meclisi kararıyla merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in adının verildiği yeni kompleks tamamlandığında, ilçenin en modern spor merkezlerinden biri olacak.

Sporun her alanına hitap edecek

“Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi” adıyla hayata geçirilen proje; FIFA standartlarında 1.500 metrekarelik halı saha, FIBA standartlarında 420 metrekarelik basketbol sahası, 300 metrekarelik çok amaçlı voleybol/tenis kortu ve 625 metrelik yürüyüş yolu ile sporun farklı dallarına ev sahipliği yapacak. Ayrıca 1.000 metrekarelik rekreasyon alanı da bölge halkına sosyal yaşam imkânı sunacak.

Atıl alandan modern komplekse

Uzun süredir kullanılmayan futbol sahası, Fen İşleri Müdürlüğü’nün yürüttüğü kapsamlı projeyle modern bir spor kompleksine dönüştürülüyor. Çalışmalar tamamlandığında, Bayraklılılar sağlıklı yaşam için modern sahalar ve yürüyüş yollarına kavuşacak.

Başkan Önal: “Daha yaşanabilir bir bayraklı için”

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, projeye ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Vatandaşlarımızın sosyal ve sportif aktivitelere erişimini artırarak ilçemizin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz. Merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’in adını yaşatacak bu kompleks, Bayraklı için büyük bir kazanım olacak. Çok sevdiği çocukların ve gençlerin sesiyle Başkanımızın adı hep yaşayacak. Biz sadece spor alanları değil, ailelerin de birlikte vakit geçirebileceği modern yaşam alanları inşa ediyoruz. Gençlerimizin sağlıklıgelişimini desteklerken, bölge halkının sosyal yaşamına da canlılık katıyoruz. Hedefimiz, daha yaşanabilir bir Bayraklı.”