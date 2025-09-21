Son Mühür/ Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlediği “Birlikte Pedallıyoruz” etkinliği, sağlıklı bir yaşam ve temiz bir çevre mesajı vermek için bisiklet tutkunlarını bir araya getirdi. “Herkes İçin Hareketlilik” temasıyla gerçekleşen etkinlikte, yaklaşık 200 bisikletli, Konak Atatürk Meydanı’ndan İnciraltı Kent Ormanı'na uzanan 7,5 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. Bu etkinlik, bisikletin bir ulaşım aracı olmasının yanı sıra, toplumsal dayanışmayı ve kapsayıcılığı pekiştiren yönünü de vurguladı.

Herkes için sürdürülebilir ulaşım vurgusu

Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, bu sene özellikle “Herkes İçin Hareketlilik” temasına odaklanarak, gelir, konum, cinsiyet veya yetenek fark etmeksizin tüm bireylerin güvenli, erişilebilir ve sürdürülebilir ulaşım imkanlarına sahip olması gerektiğini öne çıkardı. Hafta boyunca İzmir’de “Okula Pedallıyoruz” ve “İşe Bisikletle Gitme” gibi farkındalık etkinlikleri düzenlendi. Bu çalışmalar, kent halkını otomobilsiz ulaşım yöntemlerine teşvik ederek karbon ayak izini azaltmayı hedefledi.

Tandem bisikletlerle kapsayıcı bir sürüş deneyimi

Etkinliğin en dikkat çekici detaylarından biri, Eşpedal Derneği üyelerinin de katılımıydı. Gören ve görmeyen bireylerin birlikte kullandığı tandem bisikletler, “Herkes İçin Hareketlilik” temasının en güzel yansıması oldu. Dernek üyesi Nurçin Altun, tandem bisikletin gören ve görmeyen arkadaşlar arasında güçlü bir bağ kurduğunu ve bu tür etkinliklerin sosyalleşme için harika bir fırsat sunduğunu belirtti. Görme engelli Serkan Samancılar ise, hareketliliğin bir yaşam biçimi olması gerektiğini vurgulayarak, bisikletin vücudu zinde tutan bir spor olduğunu ifade etti.

Öğrencilerden genç katılımcılara coşkulu destek

Etkinliğe katılan farklı yaş ve kesimlerden insanlar, duygu ve düşüncelerini paylaştı. Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisi Nazlı Yaren Afacan, şehir dışında olmalarına rağmen etkinliğe katılmak istediklerini ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine BİSİM bisikletlerini tahsis etmesiyle büyük bir jestle karşılaştıklarını anlattı. Kaan Şentürk gibi katılımcılar, İzmir'in bisiklet yolları ve bisiklet kiralama sistemi BİSİM'in varlığından duydukları memnuniyeti dile getirerek, şehrin güzelliklerini keşfetmenin harika bir yol olduğunu söyledi. Efes Selçuk Bisikletliler Derneği'nden Hanife Belinay Öz ise, 14 yaşında olmasına rağmen bu etkinlikte bulunmaktan gurur duyduğunu ve farkındalık yaratmak için burada olduklarını belirtti. DJ performansıyla sona eren etkinlik, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.