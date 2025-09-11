Son Mühür- Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, 5 Eylül’de 94. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında verdiği konserde teknik ekiple yaşadığı gerginlikle gündeme gelmişti. Sandal, sahnedeki ekranda sürekli kendisini gösteren reji görevlisine sert tepki göstermiş ve “Oğlum, biraz takip. Gerizekalı mısın? Sürekli bendesin” ifadelerini kullanmıştı.

Bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak büyük tepki topladı.

Sektörden sert tepki geldi

Yaşanan olay sonrası Tüm Etkinlik Teknolojileri Sektörü Derneği yazılı bir açıklama yayımlayarak duruma tepki gösterdi. Açıklamada, “Mustafa Sandal’ın görevini layığıyla yerine getiren emekçisine hakaret etmesini üzüntü ve şaşkınlıkla öğrendik. Bu yaklaşım büyük bir saygısızlıktır” denildi.

Bursa konserinde özür diledi

Tepkilerin ardından Sandal, önceki akşam Bursa’da verdiği konserde konuyla ilgili açıklama yaptı. Şarkıcı, “3 binden fazla konserim oldu, ekip arkadaşlarıma olan ağabeyliğimi herkes bilir. Ama biz de insanız, bazen tatsızlıklar olabiliyor” dedi.

“Batuhan kardeşimden özür diliyorum”

Sandal, İzmir’deki olayda genç bir teknik ekiple ilk kez çalıştığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:



“İlk defa Batuhan kardeşimle karşılaştım. Ona yakışmayacak bir söz söyledim, kalbini kırdım. O bizim ışığımızı yüceltmek için orada. Motivasyonu kırıldığı için çok üzüldüm. Hepinizin huzurunda Batuhan kardeşimden özür diliyorum.”