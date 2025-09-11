Son Mühür/ Beste Temel- Önceki dönemlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Dr. Burhan Özfatura'nın, engelli bireylerin yaşam haklarına ve karşılaştıkları sorunlara odaklanan yeni kitabı yayımlandı. "Engelli Bireylerin Sessiz Çığlığı: Haklar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlığını taşıyan bu eser, engelsiz bir toplum vizyonuna önemli bir katkı sunuyor. Kitabın baş editörlüğünü Dr. M. Talat Şimdi, kapak tasarımını ise Elif Şimdi üstlendi. Özfatura, bu çalışmasıyla engelli vatandaşların onurlu bir yaşam sürmesi için gereken adımlara ışık tutmayı amaçlıyor.

Toplumsal onur vurgusu ve somut çözüm önerileri

Yayımlanan kitapta, engelli bireylerin yalnızca haklarına değil, aynı zamanda toplumun onuru olduklarına da dikkat çekiliyor. Dr. Özfatura, "Onlara sağlanan her imkan, insanlık onurunun bir yansımasıdır" diyerek konunun önemini vurguluyor. Kitap, engelli bireylerin eğitimden istihdama, sosyal hayattan günlük yaşama kadar karşılaştıkları tüm engelleri detaylı bir şekilde inceliyor. Ancak bu çalışma, sadece sorunları ortaya koymakla kalmıyor, aynı zamanda bu sorunlara yönelik somut ve uygulanabilir çözüm önerileri de sunuyor.

Engelsiz gelecek vizyonu ve eserin adanmışlığı

Dr. Burhan Özfatura, bu kitabın temelinde yatan vizyonu, "Aramızda bir kromozomun lafı mı olur?" sözüyle özetliyor. Bu anlayış, engelliliğin bir eksiklik değil, insan çeşitliliğinin doğal bir parçası olduğu fikrini destekliyor. Kitap, engelli bireylere yönelik projelerin ve çalışmaların toplumsal farkındalığı artırmasına, daha kapsayıcı bir geleceğin inşasına katkı sağlaması umuduyla hazırlandı.

Özfatura, eserini adadığı üç önemli kesimle bu vizyonu daha da anlamlı kılıyor. Kitabını, öncelikle "Her türlü desteği hak eden evlatlarımıza", ardından "Bu yavrularımızın fedakarlık örneği ailelerine" ve son olarak da "Türk toplumunun en büyük kesimini teşkil edenlere hizmet eden, destek veren herkese" ithaf ediyor. Bu ithaf, kitabın sadece bir akademik çalışma olmadığını, aynı zamanda derin bir duyarlılık ve toplumsal sorumlulukla yazıldığını gösteriyor. Dr. Özfatura, bu eserin engelli sorunlarına yönelik farkındalığı artıracağını ve daha kapsayıcı bir toplum inşa etme yolunda önemli bir rol oynayacağını umduğunu dile getirdi.