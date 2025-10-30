Olay, dün akşam saatlerinde Konak ilçesi Yeşildere Caddesi’nde meydana geldi. Araç içinden bir kadının “İmdat” diye bağırdığı görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin ardından alarma geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan araştırmada aracın plakası 35 CRV 769 olarak belirlendi.

Kısa sürede kimliği tespit edilen sürücü H.D. (35), yapılan teknik ve fiziki takip sonucu yakalandı. Araçta “İmdat” diyerek yardım isteyen kişinin 15 yaşındaki A.S.P. olduğu, yanında teyzesi B.T. (22) ile birlikte korsan taksiyle yolculuk yaptığı belirlendi.

Teyze-yeğen arasında tartışma yaşanmış

Polis ekiplerinin incelemesinde olayın bir kaçırma vakası olmadığı, teyze ile yeğen arasında araç içinde yaşanan tartışma nedeniyle genç kızın panikleyip “İmdat” diye bağırdığı ortaya çıktı. Herhangi bir kötü muamele, kaçırma ya da şiddet durumunun bulunmadığı tespit edildi.

Sürücüye ve yolculara para cezası yağdı

Soruşturma sonucunda korsan taşımacılık yaptığı belirlenen sürücü H.D.’ye 46 bin 392 TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Korsan taşımacılıktan faydalandığı belirlenen B.T. adlı yolcuya da 3 bin 84 TL idari para cezası uygulandı.