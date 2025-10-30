30 Ekim 2020'de Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin yakınları, beşinci yıldönümünde acılarının hâlâ taze olduğunu söyledi. Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nda 36 kişi hayatını kaybetmiş, binayla ilgili yargılamalar devam ediyor.

Beş yıldır aynı yas

Rıza Bey Apartmanı'nda çocukları Feda ve Diren ile yeğenleri Lena ve Vera'yı ve eşi Arife Yücel'i kaybeden Hüseyin Bilgin Yücel, yaşanan kaybın her yıl aynı yoğunlukta hissedildiğini belirtti.

“Bizim için zaman durdu. Çocuklarımızın yokluğuna alışmak mümkün değil. Her yıl aynı acıyla uyanıyoruz” dedi. Eşi Emine Yücel ise beş yıldır yaslarını ilk günkü gibi yaşadıklarını, çocuklarının anısını yaşatmak ve sorumluların cezalandırılmasını görmek istediklerini ifade etti.

Depremin bilançosu ve hasar gören yapılar

30 Ekim 2020'deki 6.6 büyüklüğündeki sarsıntıda 117 kişi yaşamını yitirdi, 1.034 kişi yaralandı. Deprem sonucu Rıza Bey, Emrah, Yağcıoğlu, Yılmaz Erbek ve Doğanlar apartmanları büyük hasar görerek çöktü. Rıza Bey Apartmanı, 8 katlı yapıda 36 can kaybı ile en ağır bilanço olarak kayıtlara geçti.

İnceleme raporları ve sorumluluk iddiaları

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar ve hazırlanan bilirkişi raporlarında, bazı yapıların projelendirme eksiklikleri, malzeme ve uygulama hataları ile yapım denetimindeki yetersizlikler nedeniyle çöktüğüne vurgu yapıldı. Rıza Bey Apartmanı ile ilgili rapor ve soruşturmalar sonucunda dava süreçleri başlatıldı.

Rıza Bey Apartmanı davası: Yargılama sürüyor

Rıza Bey Apartmanı davasında 20 sanık tutuksuz yargılanıyor; yargılama henüz devam ediyor. Diğer bazı afet dosyalarında kararlar çıkmış durumda. Yücel ailesi, dava sürecindeki sorumluların cezalandırılmasının emsal oluşturmasını beklediklerini söyledi.

Ailelerin talepleri ve beklentileri

Rıza Bey Apartmanı'nda diş polikliniğinde hayatını kaybeden Zarife Doğan’ın babası Kamil Doğan, yaşadıkları acının tarif edilemez olduğunu belirterek, sanıklara ağır ceza verilmesini talep etti. Aileler, benzer olayların tekrarlanmaması için yargının gerekli cezayı vermesini istediklerini vurguladı.