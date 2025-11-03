Olay, dün gece Konak ilçesi Mürselpaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Karadoğan Yıldırım (59) idaresindeki 06 KYS 93 plakalı otomobil, henüz plakaları öğrenilemeyen Y.E.Y. (31) yönetimindeki araç ve E.K.Y. (21) idaresindeki başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar metrelerce savruldu.

Sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Kazada ağır yaralanan sürücü İbrahim Karadoğan Yıldırım, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen Yıldırım kurtarılamadı.

Diğer sürücüler hastaneye kaldırıldı

Kazaya karışan diğer iki sürücü Y.E.Y. ve E.K.Y. ise yaralı olarak çevredeki vatandaşların yardımıyla araçlarından çıkarıldı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis soruşturma başlattı

Kaza nedeniyle Mürselpaşa Bulvarı kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.