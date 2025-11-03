Son Mühür/ Merve Turan- Bayraklı Belediyesi, ilçe sakinlerinin daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşaması amacıyla geniş kapsamlı bir hijyen ve temizlik seferberliği başlattı. Tam kadro sahada olan ekipler, rutin temizlik faaliyetlerini artırırken, çöp konteynerlerinin dezenfeksiyonu ve ilaçlama uygulamalarıyla kötü koku ve haşere riskini en aza indirmeyi hedefliyor. Belediye bu yoğun çalışmasıyla, mevsim geçişlerinde yükselen çevre kirliliği ve haşere tehdidiyle etkin bir mücadele sergiliyor.

Koordineli çalışma ile kalıcı temizlik hedefleniyor

Kentteki temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını, Bayraklı Belediyesi'nin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sıkı bir koordinasyon içinde yürütüyor. Seferberlik kapsamında, tüm çöp konteynerleri düzenli aralıklarla boşaltılıp titizlikle dezenfekte ediliyor. Dezenfeksiyon işleminin hemen ardından ise ilaçlama ekipleri devreye girerek, kötü koku ve haşere oluşumunu önlemeye yönelik koruyucu uygulamaları titizlikle gerçekleştiriyor. Mevsim geçiş dönemlerinde artış gösteren haşere popülasyonu ve çevresel kirlenme riski göz önünde bulundurularak yürütülen bu kapsamlı çalışmaların, Bayraklı'nın tüm mahallelerinde kesintisiz ve sistematik bir şekilde sürdürüleceği bildirildi. Bu entegre yaklaşım, geçici çözümler yerine, kalıcı bir çevre temizliği kültürü oluşturmayı amaçlıyor.

Başkan Önal: “Önceliğimiz yaşanabilir ve sağlıklı bir Bayraklı”

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, başlatılan hijyen seferberliğine ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların sağlığını korumanın belediyenin en temel önceliği olduğunu vurguladı. Başkan Önal, “Bizim en büyük önceliğimiz, ilçemizde sağlıklı bir çevre kültürü oluşturmaktır. Halk sağlığını koruma, temiz, güvenli ve huzurlu bir Bayraklı inşa etme sorumluluğuyla tüm ekiplerimizle sabahın erken saatlerinden itibaren sahadayız,” dedi.

Çalışmaların hızı ve kapsamıyla ilgili bilgi veren Önal, “Ekiplerimiz, Bayraklı’nın her mahallesinde temizlik, ilaçlama ve dezenfeksiyon faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Buradaki amacımız kısa süreli, geçici bir temizlik sağlamak değil; kalıcı, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre düzeni kurmaktır. Daha temiz, daha yaşanabilir bir Bayraklı için taahhüdümüz tamdır ve bu kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz,” sözleriyle vatandaşlara güvence verdi.