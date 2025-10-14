İzmir’in Konak ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen geniş çaplı yasaklı madde operasyonunda 11 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda çok miktarda yasaklı madde, silah ve mühimmat ele geçirilirken 29 şüpheli gözaltına alındı.

Narko Alan ekiplerinden eş zamanlı baskın

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelinden oluşan Narko Alan ekipleri, 1–14 Ekim tarihleri arasında ilçe genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında 11 iş yeri ve ikameti belirledi. Eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda yasaklı madde ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon yapıldı.

Çok miktarda yasaklı madde ve silah ele geçirildi

Firari hükümlüler de yakalandı

Operasyonlar sırasında yalnızca yasaklı madde suçları değil, başka dosyalardan aranan hükümlüler de tespit edildi. Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 firari yakalandı. Bu kişilerden birinin 15 yıl 10 ay, bir diğerinin ise 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

29 şüpheli gözaltına alındı

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda toplam 29 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından yapılan değerlendirme sonucu, 15 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir polisi yasaklı maddeye göz açtırmıyor

Emniyet yetkilileri, yasaklı madde ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, halkın desteğinin önemine dikkat çekti. Konak ilçesinde son dönemde artan denetimler kapsamında özellikle gençleri hedef alan sokak satıcılarına yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği vurgulandı.