Son Mühür/ Osman Günden - Türk-İş Ege Bölge Başkanı Hayrettin Çakmak, İzmir Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Ziyarette, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Başkan Yardımcısı Mehlika Gökmen, Sayman Tolga Albay, Yönetim Kurulu Üyesi Esat Erçetingöz, 9 Eylül Gazetesi Sorumlu Müdürü Serdar Yılmaz, 9 Eylül İnternet Haber Sitesi Sorumlu Müdürü Mustafa Cem Özer ve 9 Eylül Gazetesi Muhabiri Kazım Bozkurt hazır bulundu.

Ziyaret kapsamında Çakmak, bölgede yürütülen sendikal faaliyetler, çalışma hayatındaki güncel gelişmeler ve örgütlenme süreçleri hakkında bilgi verdi.

Gappi: “Basında örgütlü mücadele şart”

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, basın sektöründe örgütlü mücadelenin ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. Gappi, meslektaşlarının mesleki gelişimine katkı sunmak amacıyla yürütülen eğitim programları ve projeler hakkında bilgi paylaştı. “Gazetecilerin haklarını korumanın en etkili yolu örgütlü mücadeledir. Basın emekçilerinin güçlenmesi, özgür ve nitelikli haberciliğin teminatıdır” ifadelerini kullandı.

Karşılıklı teşekkür mesajları

Ziyaretin sonunda Başkan Dilek Gappi, nazik ziyaretleri için Türk-İş Ege Bölge Başkanı Hayrettin Çakmak’a teşekkür etti. Çakmak da İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, emek ve dayanışma temelinde ortak değerlerin güçlenmesinin önemine değindi. Bu anlamlı buluşma, sendikal örgütlenme ile basın emekçilerinin dayanışması açısından örnek bir birliktelik olarak değerlendirildi.