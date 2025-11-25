İzmir'in Konak ilçesinde, asayiş, ilçe emniyet ve trafik ekiplerinin katılımıyla yapılan geniş kapsamlı 'dar alan' denetimleri, suçun önlenmesine ve trafik güvenliğine yönelik önemli adımlar atılmasını sağladı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’nün talimatıyla gerçekleştirilen denetimlerde, 30 farklı noktada eş zamanlı olarak kontroller yapıldı.

400'ü Yunus, 800 personel görevde

19 Kasım'da başlayan ve 5 gün süren denetimlere, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve bağlı birimlerin yanı sıra 400’ü Yunus unsuru olmak üzere toplamda 800 personel katıldı. Ayrıca, 25 ekip aracı ve 80 sivil personel de denetimlerde yer aldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı 421 personel ve 14 motosikletli şahin timinin de dahil olduğu operasyonda, özellikle trafik güvenliğine yönelik önleyici tedbirler alındı.

Öğrenci güvenliği için okul çevrelerinde kontroller

Gündüz saatlerinde, özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde yoğunlaşan denetimlerde, öğrenci güvenliği ön planda tutuldu. Bu kapsamda, kafe gibi işletmelerin yanı sıra okul çevrelerinde yapılan denetimlerle, öğrencilerin güvenliği artırılmaya çalışıldı. Akşam saatlerinde ise aranan şüphelilerin yakalanması ve suça meyilli kişilerin tespiti hedeflendi.

Yaralamalı ve ölümlü kazalar için motosiklet denetimi

Trafik ekipleri, özellikle motosikletlerin karıştığı yaralamalı ve ölümlü kazaların önlenmesi amacıyla denetimlerde bulundu. Bu çerçevede, motosikletli araçlara yönelik yapılan önleyici denetimlerle, trafik kazalarının azalması için önemli adımlar atıldı.

Toplamda 1594 araç kontrol edildi

Yapılan denetimlerde, 1594 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 37'si trafikten men edilirken, 258 sürücüye ise çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle idari para cezası uygulandı. Motosikletlerin ve diğer araçların trafikteki güvenliğini artırmaya yönelik yapılan bu denetimlerle, Konak ilçesinde suç oranlarının azaltılması ve trafik düzeninin sağlanması hedefleniyor.