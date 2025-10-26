Olay, gece saat 00.30 sıralarında Konak ilçesine bağlı 845 Sokak’taki bir evde meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Evde bulunan İ.A. (25), M.E. (31) ve H.E. (38) isimli üç kişiden biri, polis ekiplerine ateş açtı.

Polis memuru bacağından yaralandı

Açılan ateş sonucu polis memuru A.C.Ş.’nin bacağına mermi isabet etti. Yaralanan polis memuru, olay yerine çağrılan ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yetkililer, A.C.Ş.’nin sağlık durumunun iyi olduğunu ve hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

İki şüpheli gözaltında, biri firarda

Çatışma sırasında şüphelilerden İ.A.’nın olay yerinden kaçarak uzaklaştığı, H.E. ve M.E.’nin ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Kaçan İ.A.’nın yanında bulunan tabancanın ise kısa süre sonra bir sokakta bulunduğu belirtildi.

Firari zanlı için geniş çaplı arama

Polis ekipleri, firari şüpheli İ.A.’nın yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.