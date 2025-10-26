Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Acil Sağlık Hizmetleri Kongresi'nde Azerbaycan Cumhuriyeti Milletvekili Dr. Naqif Hamzayev ve beraberindeki heyet ağırlandı.

Akademik iş birlikleri ve geleceğe yönelik planlar ele alındı

Ziyaret sırasında Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan ile Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Dönmez, konukları samimi bir atmosferde karşıladı. Görüşmede iki kardeş ülke arasında sağlık, eğitim ve bilim alanlarında yürütülebilecek ortak projeler, akademik iş birlikleri ve geleceğe yönelik planlar ele alındı.

ATT-DER Genel Başkanı ve Osman Nuri Kundakçı başkanlığında gerçekleşen kongreye ise BZT Turan Akademisi Genel Başkanı Doç. Dr. Farahila Shukurova, Türkiye Temsilcisi ve Kongre Genel Sekreteri Dr. Baha Ahmet Yılmaz ile Azerbaycan'ın Türkiye Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği Temsilcisi Cavid Aliyev de katılarak sürece önemli katkı sağladı.

"Gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyorum"

Taraflar, Türkiye ile Azerbaycan arasında bilimsel ve akademik dayanışmayı daha da güçlendirecek yeni adımlar üzerine görüş alışverişinde bulundular. Kundakçı, kongre sonrası yaptığı açıklamada, "Sadece bilimsel bilgi paylaşımı değil, aynı zamanda uluslararası dostluk ve mesleki dayanışma köprüleri kurduk. Katkı veren tüm hocalarımıza, kurumlarımıza ve gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.