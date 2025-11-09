Çeşme’de Atatürk’ü anmak amacıyla düzenlenen satranç turnuvası, 8-9 Kasım tarihlerinde tarihi Aya Haralambos Kilisesi’nde gerçekleştirildi. Türkiye’nin yedi farklı ilinden toplam 107 sporcunun katıldığı organizasyon, iki gün süren heyecanlı müsabakalarla tamamlandı.

Ödül törenine yerel yetkililer katıldı

Turnuvanın ardından 9 Kasım Pazar günü düzenlenen ödül törenine Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Banu Ayhan, Türkiye Satranç Federasyonu Organizasyonlar Kurulu ve Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Sarısaç, belediye meclis üyeleri, sporcular ve aileleri katıldı.

“Spor gençleri ekrandan uzaklaştırıyor”

Ödül töreninde konuşan Kaymakam Maraşlı, Atatürk’ü rahmetle andığını belirterek, gençlerin spor ve sanat yoluyla yetiştirilmesinin önemine dikkat çekti:

"Cumhuriyetimizin hedeflerine ulaşmak için çocuklarımızı spor, sanat ve bilimle desteklemeliyiz. Tatilin ilk günlerinde çocuklarının yanında olan tüm velilere teşekkür ediyorum. Dışarıda beklerken çocukların satranç oynadığını ve kimsenin telefon kullanmadığını gördüm. Bu durum, sporun gençlerimizi ekrandan uzaklaştırmadaki değerini gösteriyor."

“Turnuva bir buluşma niteliğinde”

Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Banu Ayhan, turnuvanın yalnızca bir yarışma olmadığını, gençler arasında dostluk ve dayanışmayı güçlendiren bir etkinlik olduğunu ifade etti. Ayhan, "Bu organizasyon, Atatürk’ün fikirlerini ve Cumhuriyet değerlerini genç nesillere aktarmak açısından büyük önem taşıyor. Turnuvaya katkı sunan hakemlerimize, antrenörlerimize, velilere ve belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

“Satrancın gençlerin gelişimine katkısı büyük”

Çeşme Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş, satrancın analitik düşünme ve strateji geliştirme yetenekleri açısından önemini vurguladı. Büyükateş, Çeşme’de düzenlenen spor organizasyonlarının ilçenin spor turizmine katkı sağladığını belirterek, "Özellikle Çeşme Open, uzun süreli yapısı ile bölgedeki spor turizmini güçlendiriyor. Turnuvaya destek veren tüm kurum ve kişilere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

“Yeni turnuvalar için motivasyonumuz artıyor”

Türkiye Satranç Federasyonu Organizasyonlar Kurulu ve Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Sarısaç, turnuvanın başarılı geçtiğini belirterek, 22-23 Kasım tarihlerinde Öğretmenler Günü kapsamında yeni bir turnuva düzenleneceğini açıkladı. Sarısaç, "Bu turnuva, gelecekte yapılacak organizasyonlar için motivasyonumuzu artırdı. Katılım sağlayan tüm sporculara ve destek veren kurumlara teşekkür ediyorum" dedi.