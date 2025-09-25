Son Mühür/ Osman Günden - Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçedeki ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda faaliyet gösteren kantinlerde gıda güvenliği, hijyen ve ruhsat denetimlerini sürdürdü. Yapılan denetimlerde sağlıksız gıdaların satışına izin verilmedi, standartlara aykırı ürünler raflardan indirildi.

Üçlü kontrol uygulanıyor

Zabıta ekipleri, ruhsat, gıda güvenliği ve hijyen alanlarında üçlü kontrol gerçekleştirdi. Gıda mühendisleri eşliğinde yürütülen denetimlerde, ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama koşulları ve tazelikleri incelendi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı listeye göre kantinlerde satışı yasak olan ürünler kontrol edildi.

Uygunsuz ürünlere geçit verilmedi

Son denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlere rastlandı ve bu ürünler raflardan indirildi. Ruhsatsız faaliyet gösteren kantinler hakkında tutanak tutuldu. Kantinlerin hijyen kurallarına uyup uymadığı da ayrıntılı şekilde incelendi.

Başkan Mutlu: “Çocuklarımızın sağlığı önceliğimiz”

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Konak’ta çocuklarımızın güvenli ve temiz gıdaya erişebilmesi, taviz vermediğimiz bir konudur. Sağlıksız gıdaların satışına izin vermiyoruz. Zabıta ekiplerimiz dikkatli şekilde denetimlerini sürdürüyor, düzenli olarak devam edeceğiz” dedi.