İzmir’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Menemen ilçesinde dere geçişinde mahsur kalan kamyonetteki 3 kişi ekiplerin koordineli çalışmasıyla kurtarııldı. Bölgede bazı geçiş noktaları riskli ilan edildi.

Dere geçişinde su yükseldi, kamyonet mahsur kaldı

İzmir’de etkisini sürdüren şiddetli yağış, özellikle kırsal mahallelerde hayatı olumsuz etkiledi. Menemen ilçesine bağlı Emiralem Kır Mahallesi’nde seyir halindeki bir kamyonet, dere geçişi sırasında su seviyesinin aniden yükselmesi sonucu mahsur kaldı.

Araç kasasında bulunan 3 kişi, artan su debisi nedeniyle güvenli şekilde çıkamayınca yardım talebinde bulundu.

Ekipler seferber oldu

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD, DSİ, Jandarma Genel Komutanlığı ve Menemen Belediyesi MAKUR ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yürütülen koordineli çalışma kapsamında iş makinesi yardımıyla mahsur kalan vatandaşlar güvenli şekilde bulundukları noktadan tahliye edildi. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Gediz Nehri’nin debisi yükseldi

Menemen Belediyesi Emiralem Şubesi tarafından yapılan açıklamada, dolan göletler ve debisi artan Gediz Nehri nedeniyle bazı çay ve derelerin yatağından taştığı belirtildi.

Yetkililer, su seviyesindeki artışın özellikle dere geçişlerinde tehlike oluşturduğuna dikkat çekti.

Riskli bölgeler için uyarı

Açıklamada, Eski Değirmendere geçişi, Kır Mahalle Oçem yolu ve Tavuk Damı geçişinin riskli olduğu ifade edilerek vatandaşların bu güzergâhları kullanmaması istendi.