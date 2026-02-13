Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 13 Şubat Cuma gününe ilişkin değerlendirmelerine göre, 49 il için sarı kodlu sağanak ve fırtına uyarısı verildi. Yurt genelinde yağışlı hava etkisini gösterecek. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak olarak görülmesi beklenirken; Akdeniz ve Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor. Doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile don riski bulunurken, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.
Sarı kodlu uyarı yapılan iller
Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, K.Maraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Karabük, Osmaniye
Ani sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışına dikkat
Yağışların; Güney ve Kıyı Ege ile Akdeniz genelinde, İç Anadolu’nun güneyinde, Doğu Anadolu’nun batı kesimlerinde ve Çanakkale ile Adıyaman çevreleriyle Gaziantep, Kilis ve Diyarbakır’ın batısında kuvvetli olması bekleniyor. İzmir’in güneyi başta olmak üzere Aydın, Muğla, Antalya, Burdur ve Isparta’nın güney kesimleri ile Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Malatya çevrelerinde ise çok kuvvetli ve yerel olarak şiddetli sağanak öngörülüyor. Ani sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışına bağlı ulaşım aksamalarına karşı dikkatli olunması isteniyor.
Rüzgârın Güney Ege ve Batı Akdeniz’de sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz’de Toroslar çevresinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Antalya, Isparta, Muğla, Karaman, Konya, Niğde ve Kayseri çevrelerinde ise yer yer 90 km/saat hıza ulaşabilen kuvvetli fırtına bekleniyor. Fırtınayla birlikte çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksama ve soba ya da doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor.
Öte yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve hazırlıklı olunması çağrısı yapılıyor.
13 Şubat 2026 Hava durumu
MARMARA
Edirne – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İstanbul – 16°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Kırklareli – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Kocaeli – 16°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Afyonkarahisar – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Aydın – 16°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak; çok kuvvetli ve yerel şiddetli
İzmir – 17°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak; çok kuvvetli ve yerel şiddetli
Muğla – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak; çok kuvvetli ve yerel şiddetli
AKDENİZ
Adana – 16°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak; yerel kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli
Antalya – 17°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak; çok kuvvetli ve yerel şiddetli
Hatay – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak; kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli
Isparta – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; kuvvetli
İÇ ANADOLU
Ankara – 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Eskişehir – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Konya – 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; kuvvetli
Sivas – 9°C – Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu; yüksekleri karla karışık yağmur ve kar
BATI KARADENİZ
Bolu – 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Düzce – 15°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Sinop – 16°C – Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Zonguldak – 17°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya – 16°C – Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Artvin – 15°C – Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
Samsun – 19°C – Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Trabzon – 18°C – Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Erzurum – 5°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Kars – 2°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Malatya – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; yüksekleri karla karışık yağmur; kuvvetli, yer yer çok kuvvetli
Van – 9°C – Çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır – 15°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; batı ilçelerinde yerel kuvvetli
Gaziantep – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; batı ilçelerinde yerel kuvvetli
Siirt – 15°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Şanlıurfa – 15°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı