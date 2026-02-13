Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 13 Şubat Cuma gününe ilişkin değerlendirmelerine göre, 49 il için sarı kodlu sağanak ve fırtına uyarısı verildi. Yurt genelinde yağışlı hava etkisini gösterecek. Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak olarak görülmesi beklenirken; Akdeniz ve Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleriyle Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor. Doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ile don riski bulunurken, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Sarı kodlu uyarı yapılan iller

Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, K.Maraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Karabük, Osmaniye

Ani sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışına dikkat

Yağışların; Güney ve Kıyı Ege ile Akdeniz genelinde, İç Anadolu’nun güneyinde, Doğu Anadolu’nun batı kesimlerinde ve Çanakkale ile Adıyaman çevreleriyle Gaziantep, Kilis ve Diyarbakır’ın batısında kuvvetli olması bekleniyor. İzmir’in güneyi başta olmak üzere Aydın, Muğla, Antalya, Burdur ve Isparta’nın güney kesimleri ile Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Malatya çevrelerinde ise çok kuvvetli ve yerel olarak şiddetli sağanak öngörülüyor. Ani sel, su baskını, heyelan ve kuvvetli kar yağışına bağlı ulaşım aksamalarına karşı dikkatli olunması isteniyor.

Rüzgârın Güney Ege ve Batı Akdeniz’de sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz’de Toroslar çevresinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Antalya, Isparta, Muğla, Karaman, Konya, Niğde ve Kayseri çevrelerinde ise yer yer 90 km/saat hıza ulaşabilen kuvvetli fırtına bekleniyor. Fırtınayla birlikte çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksama ve soba ya da doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Öte yandan Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve hazırlıklı olunması çağrısı yapılıyor.

13 Şubat 2026 Hava durumu

MARMARA

Edirne – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İstanbul – 16°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Kırklareli – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Kocaeli – 16°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Afyonkarahisar – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Aydın – 16°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak; çok kuvvetli ve yerel şiddetli

İzmir – 17°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak; çok kuvvetli ve yerel şiddetli

Muğla – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak; çok kuvvetli ve yerel şiddetli

AKDENİZ

Adana – 16°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak; yerel kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli

Antalya – 17°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak; çok kuvvetli ve yerel şiddetli

Hatay – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak; kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli

Isparta – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; kuvvetli

İÇ ANADOLU

Ankara – 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Eskişehir – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Konya – 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; kuvvetli

Sivas – 9°C – Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu; yüksekleri karla karışık yağmur ve kar

BATI KARADENİZ

Bolu – 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Düzce – 15°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Sinop – 16°C – Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Zonguldak – 17°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya – 16°C – Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Artvin – 15°C – Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

Samsun – 19°C – Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Trabzon – 18°C – Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Erzurum – 5°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Kars – 2°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Malatya – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; yüksekleri karla karışık yağmur; kuvvetli, yer yer çok kuvvetli

Van – 9°C – Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır – 15°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; batı ilçelerinde yerel kuvvetli

Gaziantep – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; batı ilçelerinde yerel kuvvetli

Siirt – 15°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Şanlıurfa – 15°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı