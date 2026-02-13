Son Mühür/ Beste Temel - Sektörün duayen isimlerinden Erdoğan Çiçekçi’nin Divan Başkanlığı yaptığı Genel Kurul’a; EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Akdaş, EBSO Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, İzmir Planlama Ajansı Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, EGEPLASDER Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Salih Esen ile çok sayıda davetli katıldı.

Toplantı, yalnızca bir seçim süreci değil; plastik sektörünün yapısal sorunlarının ve çözüm önerilerinin kapsamlı biçimde ele alındığı bir platform niteliği kazandı.

Sektörün sorun başlıkları masaya yatırıldı

Genel Kurul’da konuşan EGEPLASDER Yönetim Kurulu Başkanı Şener Gençer, plastik sektörünün Türk imalat sanayisinin lokomotif alanlarından biri olduğunu vurguladı. Avrupa’nın ikinci, dünyanın ise altıncı büyük plastik üreticisi konumunda bulunan sektörün ciddi yapısal sorunlarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Gençer, şu başlıklara dikkat çekti:

Yerli hammadde üretiminin yetersizliği

Atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüm altyapısı

İthal ve düşük kaliteli hammaddelerin rekabeti bozucu etkisi

Mesleki eğitim eksikliği ve ara iş gücü sıkıntısı

Yüksek enerji maliyetleri

Hammadde fiyatlarındaki öngörülemez dalgalanmalar

Gençer, kamu otoritelerine yapıcı ve uygulanabilir çözüm önerilerini saygı çerçevesinde iletmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Kimya ve petrokimya vurgusu

Yaşanan sorunların, Türkiye’de güçlü bir kimya ve petrokimya üretim altyapısının ne denli hayati olduğunu ortaya koyduğunu belirten Gençer, kimya sektörünün ihracattaki güçlü konumuna karşın yerli üretim yetersizliği nedeniyle yüksek ithalat ve dış ticaret açığı verdiğini dile getirdi.

Yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan projelere de değinen Gençer, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Planlama Ajansı ile yürütülen proje kapsamında plastik atıkların kent mobilyalarına dönüştürülmesinin hedeflendiğini, Ur-Ge projesiyle ise yüksek enerji tüketen üyelerin karbon ayak izi hesaplamalarına destek sağlanacağını ifade etti.

Ara iş gücü ihtiyacının karşılanması amacıyla meslek liseleri ve meslek yüksekokullarıyla iş birliklerinin sürdüğünü belirten Gençer, meslek komiteleriyle daha sıkı koordinasyon kurarak sektör taleplerini daha güçlü biçimde gündeme taşımayı hedeflediklerini söyledi.

“Yerli hammadde üretimi yüzde 7’ye geriledi”

Genel Kurul’da söz alan EGEPLASDER Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı ve Menemen Plastik İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Salih Esen, derneğin 25 yıla yaklaşan birikimine katkı sunan tüm üyelere teşekkür etti. Plastik sektöründe yerli hammadde üretiminin toplam talebin yalnızca yüzde 7’sini karşılar noktaya gerilediğini belirten Esen, bu durumun ithalata bağımlılığı artırdığını ve sektörün büyüme potansiyelini sınırladığını ifade etti.

Geri dönüşüm ihtisas OSB çalışmaları sürüyor

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise plastik sanayicilerini EBSO’nun yeni binasında ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, İzmir’de Geri Dönüşüm İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Genel Kurul’a özel konferans

Genel Kurul’un ardından “Küresel Ekonomi, Petrokimya Sektörünün Gelişim Süreci ve Yeni Trendler” başlıklı bir konferans düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, küresel ölçekte plastik ve kimya sektörlerinde yaşanan dönüşüm, uluslararası veriler ışığında ele alındı.

EGEPLASDER 2026–2029 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU

Şener Gençer – Çağ Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti.

Dr. Mevlüt Çetinkaya – Petkim Petrokimya Holding A.Ş.

Koray Akkuş – GÖK-KOR Akkuş Plastik

Erol Şenol Özbey – Beypak Strech Film Ambalaj A.Ş.

M. Adnan Parıldar – Parılmak Ltd. Şti.

Süleyman Zafer Boy – Dimer İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.

Anıl Türksoy – Narsan Plastik

Güner Galipoğlu – Akvaplast Plastik A.Ş.

Ali Karaca – Ağa Plastik

Melike Düderi – Düderi Boya ve Kimyevi Maddeler Ltd. Şti.

Fuat Attaroğlu – Geoflow Toprak Altı Damla Sulama A.Ş.

Alp Akdaş – Dinamik Isı A.Ş.

Baran Ertaş – Ertaş Plastik San. Tic. Ltd. Şti.

Gülşah Özer Metinkan – AGM Plastik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Şener Gençer kimdir

1960 yılında İzmir’in Bayındır ilçesinde dünyaya gelen Şener Gençer, eğitimini Bayındır’da tamamladı. 1983 yılında Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Pazarlama Bölümü’nden mezun oldu.

İş hayatına çocuk yaşlarda başlayan Gençer, üniversite yıllarında ambalaj ve plastik sektörüne adım attı. 1992 yılında İleri Plastik’i kurarak plastik film imalatına başladı. Halen Torbalı Pancar Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Çağ Plastik’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor.

2001–2020 yılları arasında EGEPLASDER Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Gençer, 2020 yılından bu yana Dernek Başkanlığı görevini yürütüyor. Aynı zamanda Plastik Sanayicileri Federasyonu’nda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyor.