Son Mühür - Toplantıda, Rotary’nin hizmet alanlarında sürdürülebilir ve ölçülebilir projeler üretme hedefi öne çıktı. Kulüpler arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve toplumsal ihtiyaçlara uzun vadeli çözümler geliştirilmesi gerektiği vurgulandı. Eğitim seminerleriyle kulüp yöneticilerine yol haritası sunulan program, yeni döneme güçlü bir hazırlık süreci oluşturdu.

“Kalıcı etki sürdürülebilir projelerle mümkün”

Uluslararası Rotary Bölge 2440 2026–2027 Dönemi Federasyon Başkanı Aylin Olut Ötken, yeni dönemin ana yaklaşımını şu sözlerle özetledi: “Kalıcı etki yaratabilmek için Rotary’nin yedi öncelikli çalışma alanı doğrultusunda, ortak akılla yürütülen, sürdürülebilir ve topluma gerçek katkı sunan projelere odaklanacağız.”

Ötken, eğitim ve kadın istihdamının öncelikli alanlar arasında yer aldığını belirterek, bu kapsamda sivil toplum kuruluşları, iş dünyası ve ticaret odalarıyla iş birlikleri kurulacağını ifade etti. Mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerinin tek çatı altında toplanacağı bir “Rotary Eğitim Merkezi” modeli üzerinde çalışıldığını kaydetti.

Çevre ve vakıf projeleri ön planda

Yeni dönemde çevre başlığının da temel öncelikler arasında yer alacağını belirten Ötken, okullarda ve toplum genelinde çevre bilincini artırmaya yönelik eğitim ve farkındalık projeleri planlandığını söyledi. Plastik atıkların geri dönüşümü, kompost uygulamaları, gıda atıklarının değerlendirilmesi ve deniz ekosistemine yönelik çalışmaların sürdürülebilir projelerle hayata geçirilmesinin hedeflendiğini aktardı.

Uluslararası Rotary Vakfı’nın önemine de dikkat çeken Ötken, vakıf katkılarının artırılmasının kalıcı etki açısından kritik olduğunu vurguladı. Büyük ve ortak projelerin vakıf desteğiyle hayata geçirilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Yeni döneme güçlü başlangıç

Kuşadası’nda gerçekleştirilen başkanlar tanışma toplantısı ve eğitim semineri, Rotary Bölge 2440’ın yeni döneme planlı, vizyoner ve toplumsal faydayı önceleyen bir anlayışla hazırlandığını ortaya koydu.

“Kalıcı etki yarat” temasıyla yola çıkan Rotary kulüpleri, 1 Temmuz itibarıyla başlayacak yeni dönemde toplumun farklı kesimlerine dokunan projelerle iz bırakmayı hedefliyor.