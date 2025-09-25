Son Mühür- İzmir’de barajlardaki su seviyelerinin düşüklüğü nedeniyle kent genelinde planlı su kesintileri uygulanıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 25 Eylül Perşembe günü saat 23.00 ile 05.00 arasında geniş bir bölgede su verilemeyeceğini duyurdu.

Planlı Kesintiler: Etkilenecek İlçeler ve Mahalleler

Karşıyaka: Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı, Yamanlar, Zübeyde Hanım.

Çiğli: Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Güzeltepe, Harmandalı, Gazi Mustafa Kemal, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı Merkez, Şirintepe, Uğur Mumcu, Yakakent, Yeni.

Bayraklı: 75. Yıl, Alpaslan, Adalet, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Manavkuyu, Mansuroğlu, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur, Osmangazi, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar.

Menemen: 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Cumhuriyet, Gazi, Gölcük, Irmak, İncirli Pınar, İsmet İnönü, İstiklal, Kemal Atatürk, Uğur Mumcu, Ulukent, Ulus, Yahşelli, Yeşilpınar, Zeytinlik.

Bornova: Atatürk, Çamiçi, Çamkule (kısmen), Çınar, Doğanlar, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa (kısmen), Gökdere, Gürpınar, İnönü, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Laka, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Ümit, Yeşilçam, Yıldırım Beyazıt.

Gaziemir: Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez (kısmen), Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer.

Menderes: Görece, Ata, Hürriyet, Cumhuriyet.

Arıza ve bakım kaynaklı kesintiler

Planlı kesintilerin yanı sıra bakım ve arızalardan dolayı da bazı bölgelerde su verilemeyecek. İZSU’nun açıkladığı takvime göre:

Bergama – Fatih Mahallesi: 25 Eylül 2025’te 08.30–10.30 saatleri arasında yaklaşık 2 saatlik su kesintisi. Neden: Ana boru arızası.

Kemalpaşa – Yukarıkızılca Merkez: 25 Eylül 2025’te 08.00–12.00 saatleri arasında yaklaşık 4 saatlik su kesintisi. Neden: Pompa hattında ana boru arızası. Etkilenecek bölgeler: Kemalpaşa Yolu Caddesi, Süvari Caddesi, Yukarıkızılca Atatürk Mahallesi, Aşağı Kızılca Mahallesi.

Tire – Gökçen, Kahrat Mahalleleri: 25 Eylül 2025’te 09.00–11.00 saatleri arasında yaklaşık 2 saatlik su kesintisi. Neden: Ana boru arızası.

Tire – Hürriyet Mahallesi: 24 Eylül 2025’te 13.40–15.40 saatleri arasında yaklaşık 2 saatlik su kesintisi. Neden: Ana boru arızası.