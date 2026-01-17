Son Mühür- Bornova’da kanser hastası babasını kaybeden bir ailenin, belediye tabibi gelmediği için naaş başında 4 saat bekletilmesiyle patlak veren skandal yargıya taşındı. Kamuoyunda yükselen büyük tepkinin ardından Cumhuriyet Savcılığı, olayda ihmali bulunan kamu görevlileri hakkında resmi soruşturma başlattı.

Savcılık "Görevi İhmal" Dosyasını Açtı

Edinilen bilgilere göre; 16 Ocak 2026 tarihinde yaşanan olayda, 112 ve polis ekiplerinin hazır bulunmasına rağmen belediye doktorunun "mesai değişimi" ve "ihbar saati" gerekçeleriyle olay yerine 4 saat geç gitmesi, Türk Ceza Kanunu kapsamında mercek altına alındı. Savcılık, "Görevi Kötüye Kullanma" ve "Kamu Hizmetinin Aksatılması" şüphesiyle hem ilgili doktor hem de 188 Cenaze Hizmetleri birimindeki sorumlular hakkında inceleme başlattı.

Belediye Doktorunun İfadesi Alınacak

İddialara göre, olay yerine saatler sonra gelip "Nöbet değişimine yakındı, 2 saat süremiz var" dediği öne sürülen doktorun ve o gün görevli olan personelin ifadelerine başvurulacak. Polis ekiplerinin tuttuğu tutanaklar ve telefon kayıtları da soruşturma dosyasına delil olarak eklendi.

Ne Olmuştu?

Bornova’da evinde vefat eden bir vatandaşın işlemleri için saat 15.30’da ihbar yapılmış; polis ve sağlık ekipleri anında gelmişti. Ancak defin onayı verecek belediye doktoru, iddiaya göre "mesai saati" ve "ihbarın sisteme düşmesi" gibi bürokratik bahanelerle saat 19.45’e kadar olay yerine gitmemişti. Bu süre zarfında acılı aile naaş başında bekletilirken, polis ekipleri de görev bölgelerine dönemeyerek kamu zararına yol açılmıştı.