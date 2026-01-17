İzmir’de trafik ekiplerinin yaptığı uygulamada, kimlik ibraz etmeyen ve görevli polisleri cep telefonuyla kayda alan ehliyetsiz bir sürücüye ağır yaptırım uygulandı. 34 yaşındaki F.A.’ya çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 34 bin 484 lira idari para cezası kesilirken, sürücünün geçmişte de kaçak moloz döktüğü ve “dur” ihtarına uymadığı belirlendi.

Olay, dün sabah saat 10.30 civarında Cumhuriyet Bulvarı üzerinde yaşandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce çevre kirliliğine yol açan kaçak moloz dökme olayıyla bağlantısı tespit edilen ve bu nedenle plakası birimlere bildirilen kamyoneti denetim noktasında durdurdu.

Araçtan inmeyi kabul etmedi

Kontrol sırasında sürücü F.A., ehliyet ve kimlik göstermeyi reddettiği gibi araçtan inmeyi de kabul etmedi. Bu esnada görev başındaki polis memurlarını cep telefonu kamerasıyla kayda alan F.A., polislerin kendisini zorla araçtan indirmeye çalıştığını öne sürdü. Görüntülerde, polis memurunun sürücüye ehliyetinin bulunmadığını hatırlatarak kimlik ibraz etmesini ve araçtan inmesini istediği anlar da yer aldı.

6 farklı gerekçeyle ceza yazıldı

Yapılan kontrollerde F.A.’nın sürücü belgesinin olmadığı, daha önce kaçak moloz dökerek çevre kirliliğine neden olduğu ve güvenlik güçlerinin “dur” ikazına uymadığı tespit edildi. Sürücüye; ehliyetsiz araç kullanmak, araç tescil belgesini bulundurmamak, ışık donanımının çalışmaması, muayenesiz araçla trafiğe çıkmak, tescil plakasında değişiklik yapmak ve teknik değişikliği bildirmemek gerekçeleriyle toplam 34 bin 484 lira ceza uygulandı.

Kamyonet trafikten men edilirken, aracın tescil sahibi hakkında da ehliyetsiz kişiye araç kullandırdığı gerekçesiyle 23 bin 437 lira idari para cezası kesildi.