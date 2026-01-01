Son Mühür- AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir’in kalbi sayılan Alsancak bölgesinde hayata geçirilen yeni otopark düzenlemesini sert sözlerle eleştirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda, yol kenarlarına yerleştirilen sarı kazıklı abonelik sistemine dikkat çeken Kaya, bu uygulamanın kamu alanlarını fiilen özel mülkiyete dönüştürdüğünü ve İzmir halkının şehir merkezine erişim hakkının engellendiğini savundu.

"Kamu alanı sarı kazıklarla fiilen satılmış"

Alsancak’taki açık otoparkların kamunun ortak kullanım alanı olması gerektiğini hatırlatan Mahmut Atilla Kaya, mevcut tablonun bir "satış" mekanizmasına dönüştüğünü ifade etti. Yol kenarlarındaki boş park yerlerinin sarı kazıklarla çevrildiğini belirten Kaya, "Abone değilsen bu kazıkları aşamıyorsun. Ortada boş bir park yeri olmasına rağmen vatandaş kullanamıyor. Çünkü orası parayı verene özel mülk gibi tahsis edilmiş durumda. Alsancak bir site bahçesi değildir, İzmir’in ortak merkezidir" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"Kaos azalmadı, aksine daha da derinleşti"

Yerel yönetimin, kapalı otoparkları teşvik etmek ve yol kenarı işgallerini önlemek iddiasıyla bu uygulamayı başlattığını ifade eden Kaya, sahadaki gerçekliğin çok daha farklı olduğunu savundu. Kapalı otoparkların halihazırda yetersiz ve dolu olduğuna dikkat çeken Milletvekili Kaya, uygulamanın trafik sorununu çözmek yerine daha büyük bir karmaşaya yol açtığını vurguladı. Kaya’ya göre, gün içinde boş duran ancak ulaşılamayan alanlar, şehirdeki stres ve zaman kaybını kronik bir hale getirdi.

Sağlık ve sosyal yaşama "Erişim" engeli

Alsancak’ın stratejik önemine değinen Kaya, bölgenin sadece bir yerleşim yeri değil; Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Alsancak Devlet Hastanesi ve yüzlerce muayenehaneye ev sahipliği yapan bir sağlık merkezi olduğunu hatırlattı. Hastası olan, yaşlısıyla gelen ya da acil işi bulunan vatandaşların boş yer bulmasına rağmen "abone" olmadıkları gerekçesiyle mağdur edildiğini belirten Kaya, bu durumun bir "kent hakkı ihlali" olduğunu savundu.

"İzmir’de kent hakkı sarı kazıklara çakıldı"

Uygulamanın mantık hatasına değinen Atilla Kaya, abonelik sisteminin verimsizliğini şu sözlerle özetledi: "Birileri aboneliği alıyor, sabah işine gitmek için aracını çıkarıyor. Yer boş kalıyor ama kilitli olduğu için kimse giremiyor. Akşam sahibi gelene kadar o alan atıl duruyor. Oysa o boş alandan gün içinde yüzlerce araç faydalanabilir." İzmir’de kent haklarının kısıtlandığını belirten Kaya, "İzmir’de kent hakkı sarı kazıklara çakılmış durumda" diyerek uygulamanın derhal gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.