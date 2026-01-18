Son Mühür / İzmir’in Menemen ilçesinde önemli kültür ve tarih varlıkları için yeni koruma kararları alındı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla, Seyrek ve Yahşelli mahallelerinde bazı taşınmazlar birinci derece arkeolojik ve tarihi sit alanı olarak tescillendi.

Seyrek Mahallesi’nde arkeolojik sit alanı yükseltildi

Seyrek Mahallesi’ndeki 490 ada 1 parselde yer alan taşınmaz, daha önce üçüncü derece arkeolojik sit olarak kayıtlıyken, yapılan değerlendirmeler sonucu birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescillendi. Karar kapsamında, alandaki Sanduka Mezar’a ilişkin rölöve ve detay projelerinin kurul onayına sunulması şart koşuldu. Ayrıca, mezar dışındaki sondaj çukurları gerekli güvenlik önlemleri alınarak ilgili müze denetiminde kapatılabilecek. Taşınmaz üzerinde kurul izni olmadan herhangi bir inşai veya fiziki müdahaleye izin verilmeyecek.

Yahşelli Mahallesi’ndeki siper hattı tarihi sit alanı oldu

Yahşelli Mahallesi’nde, büyük kısmı Hazine’ye ait arsa ve küçük kısmı şahıs mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ile tapulama harici alanlar, Kurtuluş Savaşı’nda kullanılmış “Yahşelli Siper Hattı” olarak tescillendi. Kurul, tescil fişini onayladı ve alanın korunmasına ilişkin süreçleri başlattı.

Yeni arkeolojik mezarlar da koruma altında

Seyrek Mahallesi’nde, arkeolojik sondaj kazıları sırasında tespit edilen ve daha önce herhangi bir koruma alanı içinde olmayan iki kayaya oygu (khamosorion) mezar da birinci derece arkeolojik sit olarak tescillendi. Mezarların çevresindeki alanlar da harita üzerinde işaretlenerek korunma altına alındı.