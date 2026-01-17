Kuzey Ege’de, akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli rüzgarın fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın salı günü öğle saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde, akşam saatlerinden sonra ise kuzey kesimlerinde etkisini yitireceğini açıkladı.

Güney Ege’de de benzer bir durum öngörülüyor. Rüzgarın yarın sabaha doğru kuzey ve kuzeydoğudan, günün ilerleyen saatlerinde ise kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Yetkililer, fırtınanın akşam saatlerinden sonra bölgedeki etkisini kaybedeceğini bildirdi.

Deniz ulaşımı için uyarı yapıldı

Meteoroloji, Ege Denizi’nde yaşanması muhtemel fırtına nedeniyle özellikle deniz ulaşımında ve kıyı bölgelerde olası olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli ve dikkatli olmaları çağrısında bulundu.