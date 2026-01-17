Son Mühür / İzmir Kaloriferciler ve Sıhhi Tesisatçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın genel kurulunda sandıktan ‘değişim’ çıktı. Konak Eşrefpaşa Dr. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen genel kurul, yüksek katılım ve yoğun rekabetle dikkati çekti. Mevcut başkan Kemal Erözel ile Recep Uygun’un yarıştığı kongrede, delegeler tercihlerini değişimden yana kullandı. Yapılan oylama sonucunda Recep Uygun, 178 oy alarak başkanlığa seçilirken; Kemal Erözel 98 oyda kaldı. Odanın 30 yıldır başkanlık görevini sürdüren Kemal Erözel’in seçimi kaybetmesi, genel kurula damgasını vurdu.

Mutlu’nun desteklediği cephe kaybetti

Seçim sürecinde Kemal Erözel’in, önceki dönem İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu tarafından desteklendiği biliniyordu. Sandıktan çıkan sonuç, bu destek hattının karşılık bulmadığını gösterdi. Özellikle oy farkının yüksekliği, kulislerde Zekeriya Mutlu cephesine “büyük darbe” olarak değerlendirildi.

Yeni Başkan: Recep Uygun

Genel kuruldan zaferle çıkan Recep Uygun, aldığı 178 oyla üyelerden güçlü bir yetki alarak göreve başladı.