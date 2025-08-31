İzmir'in Konak ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Olay, Eşrefpaşa Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre; 61 yaşındaki E.Y. ile yeğeni 47 yaşındaki B.Y. arasında sebebi henüz bilinmeyen bir tartışma meydana geldi. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında 61 yaşındaki E.Y., tabancasını çıkararak 47 yaşındaki yeğeni B.Y.'yi hedef alarak ateş etti.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı!

Çevredeki vatandaşların ihbarının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Yaralı B.Y., ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. B.Y.'nin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. E.Y.'nin ise, gözaltına alındığı ifade edildi.