Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde yaşandı. Bir apartmanın bodrum katında kadın cesedi olduğuna dair ihbar üzerine polis ekipleri adrese sevk edildi.

Yapılan incelemede, tutamaç kısmına belinden sarkmış şekilde duran cesedin bir kadına ait olduğu belirlendi.

Ölümün üzerinden günler geçtiği tespit edildi

Adli birimlerin yaptığı ilk incelemelerde kadının 5-6 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirildi. Çürüme nedeniyle cesedin sırt bölgesinde doku dökülmeleri olduğu rapor edildi.

Kaybolan apartman sakini çıktı

Polis araştırması sonucunda cesedin, aynı apartmanın 7’nci katında yaşayan ve 24 Ağustos’tan bu yana kayıp olarak aranan Aslı Aygan’a ait olduğu ortaya çıktı. Apartmandaki komşuların ifadeleri de kayıp ihbarıyla örtüştü.

Balkon kapısı açıktı, 7’nci kattan düşmüş

Evde yapılan incelemede balkon kapısının açık olduğu tespit edildi. İlk bulgulara göre Aygan’ın 7’nci kattaki evinin balkonundan zemindeki bodrum eklentisinin çatısına çarptığı, oradan da bodrum katına düştüğü belirlendi.

Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı

Aslı Aygan’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, olayın kesin nedenini ortaya çıkarmak için çok yönlü soruşturma başlattı.