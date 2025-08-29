Edinilen bilgilere göre kaza, Çanakkale ile İzmir’i birbirine bağlayan E-87 karayolunun Ayvalık Altınova Mahallesi girişinde yaşandı.

Kırmızı ışıkta bekleyen 07 BMH 278 plakalı yolcu otobüsü, arkasındaki 06 DA 5150 plakalı otomobil ve yabancı plakalı bir tır, büyük bir gürültüyle sarsıldı.

Kazaya neden olan 63 ADJ 826 plakalı kamyonun sürücüsü A.B. (24), hızını düşürmeyerek bekleyen araçlara arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle öndeki araçlar birbirine girdi.

Araçlarda büyük hasar, yol uzun süre trafiğe kapandı

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda büyük çaplı hasar meydana geldi. Özellikle özel otomobil kazanın en fazla hasar gören aracı oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, hurdaya dönen otomobilde sıkışan yaralıları güçlükle çıkardı. Karayolunda uzun süre trafik aksarken, bölgede yoğun araç kuyruğu oluştu.

Kamyon şoförü hayatını kaybetti

Kazanın ardından ağır yaralanan kamyon sürücüsü A.B., ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. A.B.’nin Şanlıurfa doğumlu olduğu öğrenildi.

İkisi çocuk üç kişi hastanede tedavi altında

Özel otomobilde bulunan sürücü Z.V.M. ile yanında yolcu olarak bulunan A.V.M. ve M.M. isimli iki çocuk çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Olay yerine gelen polis ekipleri, kazanın meydana geldiği kavşakta inceleme yaptı. Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, E-87 karayolunda trafik normale döndü. Kazayla ilgili Ayvalık Cumhuriyet Savcılığı’nın soruşturma başlattığı bildirildi.