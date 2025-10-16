Edinilen bilgilere göre, A.Ç. ile bir süre önce yollarını ayıran Gülben Duru, öğle saatlerinde Konak’ta yürüdüğü sırada eski eşiyle karşılaştı. İkili arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ç., yanında taşıdığı bıçakla Duru’ya saldırdı.

Genç kadın aldığı darbeler sonucu kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Sağlık ekipleri müdahale etti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sokakta yapılan Gülben Duru, ağır yaralı olarak Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli suç aletiyle yakalandı

Cinayetin ardından geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri, şüpheli A.Ç.’yi kısa sürede suç aleti bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. A.Ç.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, Gülben Duru’nun cenazesinin otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığı belirtildi.