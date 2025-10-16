İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi’nde uzmanlaşan hekimler, ülkenin farklı illerinde görev yaparak çocuklara şifa dağıtıyor. Ağrı’da fenalaşan 5 aylık Fatma bebek, İzmirli doktorların rehberliğiyle sağlığına kavuştu.

İzmir’den Ağrı’ya uzanan yaşam umudu

Türkiye’de çocuk sağlığı alanında köklü bir eğitim merkezi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sadece İzmir’deki değil, tüm Türkiye’deki çocuklara uzanan bir şifa ağı oluşturdu.

Hastanede yetişen uzman hekimler, edindikleri bilgi ve deneyimleri görev yaptıkları illere taşıyarak binlerce çocuğun hayatına dokunuyor. Bu başarı zincirinin son örneği, Ağrı’da yaşanan anlamlı bir tedavi hikâyesi oldu.

Ağrı’da başlayan kritik süreç

Ağrı’da yaşayan 5 aylık Fatma Ergül, nöbet geçirme ve huzursuzluk şikâyetleriyle ailesi tarafından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne getirildi. Muayene ve tetkiklerde bebeğin vücudunda ciddi tuz dengesizliği (hiponatremi) ve metabolik asidoz saptandı. Her yediğini kusan minik Fatma için kritik bir tedavi süreci başlatıldı.

Tedavi, İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi’nde yetişmiş olan Uzm. Dr. Neslihan Duman, Uzm. Dr. Kadir Buğra Sarı ve Uzm. Dr. Melike Naz Akbaş tarafından yürütüldü.

Uzman doktorlar, yoğun sıvı tedavileriyle bebeğin iyon dengesini sağladı. Ardından yapılan ileri tetkiklerde tubulopati (böbrek tüplerinde işlev bozukluğu) ve nefrotik düzeyde proteinüri (yüksek protein kaybı) tespit edildi.

İzmir’den uzaktan rehberlik: Ortak bir başarı hikayesi

Tedavi süreci boyunca Ağrı’daki ekip, eğitimleri sırasında kendilerine rehberlik eden İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Nefrolojisi Kliniği’nden Prof. Dr. Nida Temizkan Dinçel ile sürekli iletişim kurdu. Prof. Dinçel’in uzaktan yönlendirmesiyle tedavi planı başarıyla uygulandı. Fatma bebeğin durumu kısa sürede düzeldi ve ileri tetkik için İzmir’e sevk edildi. Burada yapılan tedaviler sonucunda sağlığına kavuşan Fatma, taburcu edilerek ailesine teslim edildi.

İzmirli doktorların başarısı Türkiye’ye örnek oldu

Bu anlamlı başarı hikayesi, Behçet Uz geleneğinin yalnızca İzmir’le sınırlı kalmadığını, ülkenin dört bir yanına yayıldığını bir kez daha gösterdi. Ağrı’dan gelen bir mesaj ise bu başarıyı duygusal bir boyuta taşıdı. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi’nde görev yapan bir pratisyen hekim, şu sözlerle duygularını paylaştı: “Ben de şu an Ağrı EAH Çocuk Acil’de pratisyenim. Bugün açıklanan TUS sonuçlarında Behçet Uz Pediatri’yi kazandım. Böyle bir denk geliş beni hem heyecanlandırdı hem de gururlandırdı. Sabırsızlıkla başlamayı bekliyorum.”

Behçet Uz geleneği: İzmir’den yükselen sağlık mirası

İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi, hem modern tıbbın en güncel yöntemlerini uygulayan hem de geleceğin çocuk sağlığı uzmanlarını yetiştiren bir merkez olarak öne çıkıyor. Hastaneden yetişen hekimler, İzmir’den aldıkları bilgi ve deneyimle Türkiye’nin her köşesinde çocuklara umut olmaya devam ediyor.