Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında 3 Eylül 2025 tarihinde ilçe genelinde denetimler gerçekleştirdi. Yapılan GBT (Genel Bilgi Taraması) ve UYAP sorgularında, aranan iki ismin kimlikleri tespit edildi.

E.U. isimli şahsın, "hırsızlık, yaralama, hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 18 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 14 bin 300 TL para cezası bulunduğu belirlendi.

E.D. (25) isimli şahsın ise "cinsel istismar" suçundan 17 yıl 2 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Cezaevine Teslim Edildiler

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan her iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.