Son Mühür/ Beste Temel- Her gün ziyaretçi akınına uğrayan bölümde duman yok, lezzet ve eğlence var. Çocuklar da unutulmamış, özel uzmanlara teslim edilen çocuklar gönüllerince şişme oyuncaklarda eğleniyor.

Hatay'ın enfes lezzetleri burada...

Hatay sofrasının en lezzetli ürünleri burada... Harbiye Kebabı, Kağıt Kebap, İçli köfte, Biberli Ekmek, Özel Antakya Soslu Döner, Tepsi Kebabı ziyaretçilerin ilgisini çekmekte...

Özel kurulan sahnede müzisyenler müziğin en güzel notalarını çalarken, ustalar da en leziz ürünlerini sunuyor.

Ziyaretçiler burada yiyip, içip, eğleniyor. Çocuklar da kurulan şişme alanda gönüllerince uzmanlar eşliğinde oyunlar oynamakta...

Şırdancı Mehmet dolup taşıyor...

Master Chef yarışmasında ünlenen Şırdancı Mehmet de 'Ye İç Eğlen' alanında yerini aldı. Ziyaretçilerle sohbet eden ve bol bol fotoğraf çektiren Şırdancı Mehmet şırdanın çok sağlıklı bir besin olduğunu, bir yiyenin asla vazgeçemeyeceğini belirtti.

"Sütü kesen maya anlamına gelen şırdan kuzunun midesinden yapılıyor. Eskiden fakir yemeğiydi şimdi sosyete vazgeçemiyor. Adanalıların sahip çıktığı bu lezzeti en iyi Şırdancı Mehmet yapıyor. Şırdan etin mücevheridir, bağımlılık yapar. Kendini seven şırdan yer. Şırdan yiyen kendini sever. Kan dolaşımını hızlandırır. Cildi güzelleştirir. Vücut direncini artırır. Dubai ve Newyork'ta da şubelerimiz var. 9 Eylül akşamına kadar bu eşsiz lezzeti tatmaya herkesi bekliyoruz."

Yöresel lezzetleri tatmak ve gönlünüzce eğlenmeniz için İhtiyar Delikanlı İEF, 9 Eylül gecesine kadar sizi çağırıyor.