Son Mühür/ Emine Kulak- CHP İzmir 39. Olağan İl Kongresi’nde CHP İzmir İl Başkanı seçilen Çağatay Güç, mazbatasını aldıktan sonra çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz Pazartesi günü 40 kişilik il yönetimiyle bir araya gelerek görev dağılımını tamamlayan Güç, bugün de ilçe başkanlarıyla CHP İzmir İl Başkanlığı binasında toplantı gerçekleştirdi.

“TOPLUMUN PROBLEMLERİNE YOĞUNLAŞACAĞIMIZ BİR DÖNEM BAŞLIYOR”

Toplantı sonrası değerlendirme yapan Güç, “İleriye dönük ne yapacağımız hakkında toplantı yaptık. Çok pozitif geçti. Ülkenin, kadınların, emeklilerin geldiği nokta hakkında genel bir değerlendirme yaptık. Şuanda toplumda çok ciddi sıkıntılar var. Bu genel politik değerlendirmeyi biz kendi aramızda doğru bir yol haritasına koyarak ilerleyeceğiz. Hem bölgesel hem ulusal çalışmalar yapacağız. Küçük krizleri düşünmeden ve yoğunlaşmadan toplumun halkın problemlerine yoğunlaşacağımız ve iktidar olduğumuzda yapacağımız çalışmaları sizlere sunacağımız bir dönem başlıyor ”dedi.

“VEKİLLERİMİZ SAHAYA ÇIKACAK”

Geçtiğimiz haftalarda Foça’da yaşanan sel felaketi sonrasında CHP İzmir milletvekillerinin sahada görünmemesi kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. Bu konuyla ilgili soruları yanıtlayan Güç, “Vekil arkadaşlarımız sahaya çıkacak. Kendileri ile önümüzdeki haftalarda istişare toplantısı yapacağız. Daha fazla sahaya çıkacakları zaman olacak. Toplumun b u güç birlikteliğine ihtiyacı var. Biz samimi bir şekilde birlikte olarak topluma doğruları anlatarak ilerleyeceğiz” dedi.