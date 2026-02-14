TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 24. haftasında heyecan dolu bir mücadeleye sahne olan Aliağa Atatürk Stadı, ev sahibi ekibin gövde gösterisine tanıklık etti. Şampiyonluk yarışında kritik bir virajı dönen Aliağa FK, kendi taraftarı önünde konuk ettiği Muşspor karşısında üstün bir oyun sergileyerek sahadan 4-0’lık net bir skorla galip ayrıldı. Maçın başından sonuna kadar kontrolü elinde tutan İzmir temsilcisi, bu sonuçla puan hanesine altın değerinde 3 puan eklerken, konuk ekip Muşspor evine eli boş döndü.

Harun Kavaklıdere Hat-Trick ile yıldızlaştı

Müsabakanın mutlak hakimi olan Aliağa FK’da galibiyetin mimarı, sergilediği büyüleyici performansla Harun Kavaklıdere oldu. Gol perdesini 42. dakikada aralayan yetenekli oyuncu, takımını öne geçirerek moral depoladı. İkinci yarıya da fırtına gibi başlayan Kavaklıdere, 49. dakikada farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. Maçın 69. dakikasında bir kez daha sahneye çıkarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan Harun, "hat-trick" yaparak maçın kahramanı ilan edildi. Gol yollarındaki etkinliğiyle rakip savunmaya zor anlar yaşatan oyuncu, taraftardan büyük alkış topladı.

İlk yarının sonunda Malik Karaahmet sahne aldı

Aliağa FK, oyunun henüz ilk devresinde rakibinin direncini kırmak için yoğun bir baskı uyguladı. Harun’un ilk golünden hemen sonra, 45. dakikada Malik Karaahmet’in şık vuruşu skoru 2-0’a taşıdı. İlk yarının bitimine saniyeler kala gelen bu gol, Muşspor’un soyunma odasına moralsiz gitmesine neden olurken, teknik direktör Polat Çetin’in öğrencilerinin ikinci yarıya çok daha özgüvenli çıkmasını sağladı. Takım oyunu ve disipliniyle dikkat çeken Aliağa ekibi, hücum hattındaki verimliliğiyle farkını ortaya koydu.

Kartların havada uçuştuğu sert mücadele

Maçın hakem üçlüsü Mustafa Hakan Belder, Vedat Güneş ve Mehmet Eren Küçükkeçeci, zaman zaman sertleşen oyunda kontrolü sağlamak adına sık sık kartlarına başvurdu. Aliağa FK cephesinde Veli Çetin, Suat Kaya, Yusuf Erdem Gümüş, Emre Keskin ve kaleci Kubilay Anteplioğlu sarı kartla cezalandırılan isimler oldu. Konuk ekip Muşspor’da ise Emirhan Karagülle, Yusuf Yıldırım ve Cumali Bişi hakem tarafından uyarılan oyuncular arasındaydı. Her iki teknik adam da maçın son bölümlerinde hamle oyuncularını sahaya sürerek taze kan takviyesi yapsa da skor tabelası değişmedi.

Teknik direktör hamleleri ve maçın analizi

Aliağa FK Teknik Direktörü Polat Çetin, 73. dakikada gerçekleştirdiği üçlü değişiklik ve 84. dakikadaki müdahaleleriyle oyunun temposunu korumayı başardı. Özellikle Ahmet İlhan Özek ve Mustafa Saymak gibi tecrübeli isimlerin son bölümlerde oyuna dahil olması, ev sahibinin baskısını sürdürdü. Muşspor tarafında ise Fatih Çardak, Stanley Ohawuchi ve Serkan Odabaşoğlu hamleleriyle gol yollarında etkili olmaya çalışsa da Aliağa savunmasını aşmakta başarılı olamadı. Bu galibiyetle Aliağa FK ligdeki iddialı duruşunu sürdürürken, Muşspor önümüzdeki haftalar için toparlanma sinyalleri arayacak.

