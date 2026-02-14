TFF 3. Lig 4. Grup’un 21. haftasında İzmir futbolunun köklü temsilcisi Karşıyaka, Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda İzmir Çoruhlu FK’yı konuk etti. Şampiyonluk ve Play-Off yolunda hata yapmak istemeyen yeşil-kırmızılılar, taraftarının desteğini arkasına alarak sahadan 3-1’lik net bir galibiyetle ayrıldı. Bu kritik zaferle puanını 44’e yükselten Karşıyaka, üst sıralardaki yerini sağlamlaştırırken; küme düşme hattında zor günler geçiren İzmir Çoruhlu FK 12 puanda kalarak umutlarını gelecek haftalara taşıdı.

Alpay sahneye çıktı: İlk yarıda Yeşil-Kırmızı üstünlüğü

Karşılaşmaya kontrollü başlayan her iki ekip, ilk dakikalarda orta saha mücadelesine odaklandı. Maçın ilk ciddi tehlikesi 18. dakikada konuk ekipten gelse de kaleci Tunay kalesinde devleşerek gole geçit vermedi. Karşıyaka, aradığı golü 32. dakikada bir duran top organizasyonuyla buldu. Sol kanattan Tolga’nın kullandığı etkili köşe vuruşunda Ömer Faruk kafayı vurdu; kale önünde pozisyonu iyi takip eden Alpay, topa dokunarak takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. İlk yarının kalan bölümünde farkı açma çabaları sonuç vermeyince, takımlar soyunma odasına bu skorla gitti.

Murat’ın golüyle gelen kısa süreli eşitlik

İkinci yarıya daha arzulu başlayan İzmir Çoruhlu FK, beraberlik için Karşıyaka kalesine yüklenmeye başladı. Mücadelenin 58. dakikasında Karşıyaka savunmasının bir anlık uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Murat, sağ çaprazdan uzak köşeye gönderdiği sert ve düzgün şutla skora dengeyi getirdi: 1-1. Bu golün ardından maçta tempo yükselirken, Karşıyaka teknik heyeti oyuna müdahale ederek hücum hattını tazeledi. 65. dakikada Mücahit ile net bir fırsatı değerlendiremeyen ev sahibi ekip, baskısını artırarak rakip kalede gol aramaya devam etti.

Hıdır ve Yasin ile gelen kritik üç puan

Beraberlik golünün şokunu üzerinden çabuk atan Karşıyaka, 66. dakikada yeniden öne geçmeyi başardı. Berat’ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde çok iyi yükselen Hıdır, klas bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-1’e taşıdı. Golden sonra iyice rahatlayan yeşil-kırmızılılar, 72. dakikada maçı koparan golü buldu. Samet’in yerden pasında ceza sahasında topla buluşan Yasin, dar açıdan şık bir dönüşle topu kalenin çatısına asarak skoru 3-1 yaptı. Maçın son dakikalarında Murat’ın bir şutu direkten dönse de Karşıyaka üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Sahada taktik savaşları ve kartlar

Hakem Sinan Özcan’ın yönettiği müsabakada her iki takımın da fiziksel mücadelesi ön plandaydı. Karşıyaka’da Berat, İzmir Çoruhlu FK cephesinde ise aynı ismi taşıyan Berat sarı kartla cezalandırılan isimler oldu. Karşıyaka Teknik Direktörü maçın son bölümlerinde Yakup ve Onur gibi isimleri sahaya sürerek skoru korumayı hedeflerken, İzmir Çoruhlu FK’nın Tuğcan Alp ve İsmail Haktan hamleleri skoru değiştirmeye yetmedi. Karşıyaka, derbi galibiyetiyle moral depolarken ligdeki istikrarlı yürüyüşüne devam etti.