Olay, İzmir’in Konak ilçesinde bulunan Pasaport İskelesi yakınlarında meydana geldi. Sahil şeridinde yürüyen vatandaşlar, denizde hareketsiz duran bir kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine sağlık ekipleri ve deniz polisi olay yerine sevk edildi.

Ekipler cesedi sudan çıkardı

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaptıkları çalışma sonucu şahsı denizden çıkardı. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kimlik tespiti yapıldı

Polis ekipleri tarafından yürütülen incelemede cesedin Mertcan Sarı’ya (27) ait olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan ilk değerlendirmelerin ardından Sarı’nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor

Olayın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucuyla netleşeceği, polis ekiplerinin geniş kapsamlı soruşturma başlattığı öğrenildi.