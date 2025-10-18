İzmir’in Konak ilçesinde, çocuklarının babası tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen Gülben Duru’nun (27) ölümüyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Olayın arka planında, Duru ile zanlı arasında çocukların bakımı ve görüşmesi konusunda yaşanan anlaşmazlıklar olduğu belirlendi.

Olay anı kameralara yansıdı

16 Ekim saat 12.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi 1262 Sokak’ta meydana gelen olayda, Gülben Duru ile eski eşi A.Ç. (27) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ç., yanında bulundurduğu bıçakla Duru’yu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sokakta toplanan kalabalık, olayın ardından kaçan zanlı ve kısa süre sonra polis ekiplerince yakalanışı yer alıyor.

Hastanede hayatını kaybetti

Kanlar içinde yere yığılan genç kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Gülben Duru hayatını kaybetti.

Cinayetin arkasında çocuk anlaşmazlığı var

Yapılan soruşturmalarda, Duru ile A.Ç.’nin 2019 yılında dini nikahla birlikteliklerini sona erdirdiği ve bu birliktelikten çocuklarının olduğu ortaya çıktı. Olayın, çocukların görüşmesi ve bakımı konusunda yaşanan anlaşmazlık sonucu gerçekleştiği tespit edildi.

Olayın ardından kaçan zanlı A.Ç., polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanan zanlı hakkında soruşturma devam ediyor.