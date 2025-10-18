Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, kadrosunu deneyimli bir isimle güçlendirdi. Yeşil-kırmızılı ekip, 37 yaşındaki Bosna Hersekli oyun kurucu Nemanja Gordic ile anlaşma sağladı.

Avrupa tecrübesiyle geliyor

Kariyerinde Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giyen Gordic; Partizan, Buducnost, Virtus Roma ve Cedevita Olimpija gibi takımlarda uzun yıllar görev yaptı. Tecrübeli guard, geçen sezonu Sırbistan temsilcisi Spartak Subotica’da tamamladı.

Basketbol kariyerinde oyun kurucu pozisyonundaki yüksek saha görüşü ve liderliğiyle bilinen Gordic, aynı zamanda Avrupa kupalarında edindiği tecrübe ile Karşıyaka’nın oyun yapısına önemli katkı sunması beklenen bir isim olarak öne çıkıyor.

Lisansı çıkarıldı, Anadolu Efes maçında sahada olacak

Pınar Karşıyaka’nın yeni transferi Nemanja Gordic’in lisans işlemleri tamamlandı. Tecrübeli oyuncu, 21 Ekim Pazartesi günü iç sahada oynanacak Anadolu Efes karşılaşması öncesinde resmi olarak kadroya dahil edildi. Kulüp yetkilileri, Gordic’in antrenmanlara katıldığını ve takımla kısa sürede uyum sağladığını belirtti.

Kaf-Kaf’ın 8’inci yabancısı oldu

Gordic’in lisansının çıkarılmasıyla birlikte Karşıyaka’nın yabancı oyuncu sayısı sekize yükseldi. Bosnalı guard, ağustos ayında takıma katılmasına rağmen lisans işlemleri henüz tamamlanmayan eski ünlü basketbolcu Petar Naumoski’nin oğlu Mihail Naumosti ile birlikte yeşil-kırmızılıların sekizinci yabancısı konumuna geldi.

Hedef, kadro derinliği ve tecrübe

Karşıyaka, yeni sezonda hem Basketbol Süper Ligi hem de FIBA Europe Cup mücadelesinde daha iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor.

Yönetim, tecrübeli isimlerle kadro derinliğini artırarak rotasyonu güçlendirmeyi amaçlıyor. Nemanja Gordic’in transferi, bu hedef doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.