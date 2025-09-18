İzmir’in Konak ilçesinde bulunan Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde görev yapan diş hekimi A.M.Y. (33), görev yaptığı klinikte hasta şiddetine maruz kalmıştı. Randevusu olmadığı halde muayene olmak isteyen M.E.T. (26), çıkan tartışmada hekime saldırmıştı.

Randevusuz muayene talebi kavga çıkardı

Olayın polise yansıyan detaylarına göre, M.E.T. randevu sistemi dışında muayene talep etmişti. Diş hekimi A.M.Y. ise bu talebin karşılanamayacağını belirterek hastayı prosedürlere uygun yönlendirmek istemişti. Taraflar arasında kısa süre içinde sözlü tartışma yaşanmıştı.

Diş hekimine kafa atarak saldırdı

Tartışmanın büyümesi üzerine M.E.T., diş hekimine kafa atmıştı. Şiddetli darbe sonucu hekim yaralanmıştı. Çevredeki personel olaya müdahale ederken, durum güvenlik güçlerine bildirilmişti.

Polis ekipleri zanlıyı yakaladı

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırının ardından hastaneden uzaklaşan şüpheli, kısa süre içinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet ve adliye süreci

Gözaltına alınan şüpheli M.E.T., Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulandı. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.