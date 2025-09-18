Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir, tarım ve gıda sektörünün buluşma noktası oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 6. Interfresh Eurasia Fuarı’nın açılışına ev sahipliği yaptı. Meyve, sebze, gıda ürünleri, ambalaj, tarım teknolojileri, depolama ve lojistik alanında dünyanın dört bir yanından firmaları ağırlayan fuarın açılışına Tugay’ın yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, CHP İzmir İl Başkan Vekili Barış Özdemir, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak katıldı.

UÇAK: EGE BÖLGESİ 41 BİN DOLARLIK İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ

Bölgenin faaliyet illerine göre toplamda 41 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini vurgulayan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, “Ege bölgesi faaliyet illerine göre toplam 41 bin dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. Özellikle tarım noktasında Türkiye’ye örnek olmaya çalışan İzmir marka şehir olarak var gücüyle çalışmaktadır” dedi.

TUGAY: TARIM, GIDA ÇOK ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Kentin tarım ve fuarcılık alanındaki stratejik rolüne dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay,” Bu fuar Türkiye’de meyve ve sebze ihracatını yükselten bir fuar. Bu gördüğünüz bu fuar alanında pek çok fuara ev sahipliği yapıyoruz. İzmir aslında tarım kenti ve aynı zamanda fuarlar kenti. Uluslararası rekabetin büyük rakamlarla gerçekleştiği yer. Tarımın, gıdanın çok zor günler geçirdiğini ve gelecekte de zor tarım yapılacağını hepimiz biliyoruz. Bu fuar sayesinde de lojistiğin ve tarımın da gelişmesi için ve sektörün ayakta durması için katkıda bulunacaktır. Ev sahibi şehir olarak İZFAŞ ailesi olarak bu fuara ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz” diye konuştu.

ÇANKIRI: BİRLİKTE ÜRETİM YAPARSAK BİRLİKTE KAZANIRIZ.

Tarım ve gıdanın geleceğine dair yaptığı açıklamalarla Ege Bölgesi’nin sektörel liderliğine dikkat çeken AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, “Bugün burada gıdanın, tarımın geleceğini konuşmak için birlikteyiz. Tarım ve hayvancılık hakkında 2024 yılında 28.5 milyar olarak gerçekleştirilmiştir. Bu tablo Ege’nin Türkiye’deki lider tablosunu ortaya koymaktadır. Ben bugün buradan tarıma, toprağa yatırım yapan herkese teşekkür ediyorum. Ege katma değer markalarında da söz sahibi olmaktadır. Tarım, ihracatçılarla güçleniyoruz. Dikili Organize Sanayi Bölgesi tamamen faaliyete geçince Türkiye’nin en önemli tarım üslerinden biri olacak. Bayındır ve Bergama’nın da organize sanayi bölgeleriyle İzmir daha da güçlenerek ihracat yapacaktır. Birlikte üretim yaparsak birlikte kazanırız” şeklinde konuştu.