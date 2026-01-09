Son Mühür / Erkan Doğan - Gaziemir Belediye meclisinde yemek gerilimi yaşandı. AK Partili Meclis Üyesi Atmaca’nın , “Başkan Ünal Işık’ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile yedikleri yemeklerin faturası belediye şirketinden ödendiğine yönelik” iddialar gerginliğe neden oldu. Başkan Işık, “Bunu bana sormak hadsizlik” derken, Atmaca, “Bana hadsiz diyemezsiniz, ilçe halkının bana verdiği yetki ile soru soruyorum” yanıtını verdi.

Başkan Işık, “Başkan Tugay ile iki yemek yedik, ikisini de cebimden ödedim”

Gaziemir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, geçtiğimiz günlerde “Bize gelen bilgiye göre Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay'ı Menderes ilçesi sınırları içerisinde bulunan İsa Bey Şarap Evi’nde iki kez ağırladığınız ve faturanın SEYDAŞ tarafından ödendiği yönünde bir bilgi geldi. Bu bilginin doğruluğu olmadığını teyit etmek amacıyla sordum” demişti. Gaziemir Belediyesi’nin ocak ayı olağan meclis toplantısında konu hakkında açıklama yayan Belediye Başkanı Ünal Işık, “Böyle soru olmaz. ben haram yemem boğazımdan geçmez. Cemil beyle yediğimiz parayı Seydaş’a mı ödettiniz’ dendi. Döndük baktık, yanlış hiçbir şey yok. İki yemek yedik ikisini de cebinden ödedim. Belgeleriyle çıkartabilirim. 31 temmuz 2024 yılında Büyükşehir Belediyesinden 15 bürokrat Başkan Tugay ile belediyemizi ziyaret ettiler. İlçenin sorunlarını konuştuk. Başkan ayrıldı. Saat 2 civarıydı. Bürokratların bir kısmı gitti. Ben de yemeğe katılamayacağım dedim. Büyükşehirden gelen arkadaşları alın yemeğe götürün dedim. O gün nereye gittiler ne yediler bilmiyorum Uğur be söyleyince kayıtlara baktık. 14 kişi Ugur beyin söylediği restoranda yemek yemişler. 16 bin lira fatura. Niye Seydaş’tan ödendiği diye bir soru sordu. Bu Seydaş’ın karar defteri. Bu yemeğin ödenmesi için. Cemil Başkan da yemedi. Fatura bedeli 16 bin 621 TL KDV dahil. Her zaman söylüyorum kafanıza takılan bir şey varsa alçakların size getirdiği bilgileri doğru gibi kullanırsınız o alçakların yanında yer almış olursunuz. Başkan ile yemek de yiyebilirim. Bu şirketin yönetim kurulu başkanıyım. Ama yemiyorum. Cemil Bey ile iki defa yemek yedim ikisinin de parası kredi kartımdan ödenmiştir. Belediyenin SEYDAŞ’ın ya da başka bir yerin kasasından para çıkmamıştır. Bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Bundan sonra da olmaz. Açık yüreklilikle sorun biz de bu olmaz” dedi.

Atmaca, “Haddinizi aşıyorsunuz”

Konuşmanın ardından söz alan Atmaca, “Ekim 2024 ekim 2025 iki defa yemek yediniz. Lütfen o faturaları paylaşın. Haddinizi siz aşıyorsunuz. Gaziemir halkının bana verdiği yetki ile soru soruyorum hadsizlik diyemezsiniz” dedi, Başkan Işık, “Ben sizinle özelimi paylaşacak değilim. Cebimden ödedim parayı. Siz haddinizi aşıyorsunuz. Kirlisiniz, camınız kirli herkese kirli bakıyorsunuz. Bir lira kamu kaynağı heba olmadı. Kalbiniz, aklınız kirli. Bu bilgiyi getiren alçak kimse kendinizi onun yerine koymayın. İftira, iftiracısınız. Özel yaşamımı soramazsın. Kendi cebimden ödedim diyorum sana ne?" dedi.

Gaziemir Belediyesi'ne inşaat firmasından araç bağışı tartışmalara neden oldu

Gaziemir Belediyesi’ne İstanbul’da faaliyet gösteren Sertan İnşaat’ın ‘çöp aracı’ ve ‘çöp aracını’ şartsız hibe etmesi tartışmalara yol açtı. AK Parti Grup Başkan Vekili Hüseyin Aslan, “Hüseyin Aslan komisyon rüşvet gibi şey toplayalım dedi gibi ifadeler kullanılıyor. Hayır demeyeceğim ama bizim söylediklerimiz hemen eleştiriliyor. Bizim söylediğimiz bazı şeyler yanlış anlaşılıyor. Bayramdan değil seyran değil nereden çıktı diye soruyorum o zaman. Tamam belediyemize sonuçta bir bağış. Ben buna hayır demeyeceğim. Bakıyoruz İstanbul firması bağışlamış. Allah razı olsun. Bağış yapılırken karşılığında ne verdik. bağış yapıldı. Bayram değil seyran değil” dedi. Başkan Işık, eleştirilere şöyle yanıt verdi, “Firmayı tanımıyorduk. Firmayla kendimizle şahsımızla tüm bürokrat arkadaşlarımız burada tertemiz insanlar aklınıza kötü bir şeyler aklınıza geleceğiniz bir şey değil. Gaziemirin çıkarları 10 milyona yaptıracağımız park yerine 20-30 milyonluk araç alıyoruz. Ne güzel bu konuda beni eleştirmeniz” diye konuştu.