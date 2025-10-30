AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Tarkan Düzman, 30 Ekim 2020 İzmir Depremi anma töreninde yaptığı konuşma nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a tepki gösterdi. Düzman, Tugay’ın “duygusal ve birlik içinde geçmesi gereken bir günü siyasi şova dönüştürdüğünü” söyledi.

“Törenin üzerine siyasetin gölgesi düştü”

Bayraklı’da düzenlenen anma töreninde konuşan AK Parti İlçe Başkanı Tarkan Düzman, 117 vatandaşın hayatını kaybettiği 30 Ekim depremi anısına yapılan buluşmada siyasetin gündeme getirilmesini eleştirdi.

Düzman, “Bu anlamlı buluşmanın üzerine yine siyasetin gölgesi düşmüştür. Sayın Cemil Tugay, böylesine duygusal bir günde töreni siyasi bir şova dönüştürerek hem acılı vatandaşlarımızı hem de kamuoyunu derinden üzmüştür” ifadelerini kullandı.

“Acının siyaseti olmaz, acı paylaştıkça azalır”

Törende Cemil Tugay’ı bizzat uyardığını söyleyen Düzman, “Kendisine, ‘Acının siyaseti olmaz, acı paylaştıkça azalır’ sözleriyle bu günün siyaset üstü bir anlam taşıdığını hatırlattım.

Ancak Sayın Tugay, mikrofonu eline aldığında bu uyarıyı hiçe sayarak konuyla ilgisiz ve tamamen siyasi açıklamalarda bulundu” dedi.

“6 bin konut, okul, hastane ve cami inşa ettik”

Düzman, hükümetin deprem sonrasında yaptığı çalışmaları hatırlatarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni eleştirdi:

“İktidarımız, Bayraklı’da yaklaşık 6 bin konut, iş yeri, cami, okul, hastane ve birçok kalıcı yatırım yaparak depremin yaralarını kısa sürede sarmıştır.

Buna rağmen Sayın Tugay, kendi belediyesinin Bayraklı için tek bir çivi dahi çakmadığını unutarak, sorumluluğu hükümetimize yüklemeye çalışmıştır.”

“Dünya Bankası kredisi İzmirli vatandaşların hizmetinde”

330 milyon Euro tutarındaki Dünya Bankası kredisi hakkındaki iddiaları da yanıtlayan Düzman, “Bu kredinin İzmir’e özel olarak tahsis edilmesine rağmen kullanılmadığı yönündeki açıklamalar tamamen asılsızdır.

Bakanlığımız bu krediyi İzmirli vatandaşlarımızın kullanımına açmış, detaylarını yazılı olarak belediyeye bildirmiştir. Buna rağmen kamuoyunu yanıltmak büyük bir sorumsuzluktur” dedi.

“Birlik günü siyasi şova çevrildi”

Törenin amacının kayıpları anmak ve dayanışmayı güçlendirmek olduğunu vurgulayan Düzman, Cemil Tugay’ın tavrını “devlet adamlığıyla bağdaşmayan” bir yaklaşım olarak nitelendirdi.

“Biz orada acılarımızı tazelemek ve dayanışma duygularımızı güçlendirmek için bulunuyorduk. Ancak Sayın Tugay’ın bu töreni siyasi söylemlerine zemin yapması, temsil ettiği makamın vakarına yakışmamıştır.”

“Yazıklar olsun! Bu şehir çözüm istiyor”

Açıklamasının sonunda sert ifadeler kullanan Düzman, Tugay’ın tutumunu “İzmir’e ve deprem şehitlerinin aziz hatırasına saygısızlık” olarak değerlendirdi:

“Gerçeklerin üzerini yalan söylemlerle örtmeye çalışan bu anlayış, İzmir’e de, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın aziz hatırasına da yakışmamıştır.

Yazıklar olsun! Bu şehir samimiyet, hizmet ve dürüstlük istiyor.

Siyasi şov değil, çözüm istiyor. Ve biz, AK Parti olarak her zaman olduğu gibi çözümün adresi olmaya devam edeceğiz.”