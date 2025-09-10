Son Mühür- İzmir Konak Belediyesi’nde DİSK Genel-İş 5 No’lu Şube, işçilerin alacaklarının ödenmemesi nedeniyle iş bırakma kararı aldı. Sendikadan yapılan açıklamada, “Sendikamızın aldığı karar doğrultusunda üretimden gelen gücümüzü kullanıyor, bugün tüm birimlerimizde hizmet üretmiyoruz. Tüm arkadaşlarımız işe giriş kartlarını okutsun, bulundukları birimden ayrılmasın. Ya sözler tutulacak, ya da mücadelemiz büyüyerek devam edecek!” denildi.

Alsancak’ta ilk günden çöp dağları oluştu

Merbel bünyesindeki işçiler çöpe çıkmadı. Başta Fen İşleri olmak üzere diğer birimlerde de işler durdu. Daha ilk günden kent çöp içinde kaldı.

Her işçinin ortalama 110 bin lira alacağı var

İşçilerin belediyeden ciddi miktarda alacağı bulunduğu öğrenildi. Her bir işçinin ortalama 110 bin lira alacağının olduğu ifade edilirken, ödemelerin yapılmaması iş bırakma kararının en önemli gerekçesi oldu.

“Mücadelemiz büyüyerek devam edecek”

DİSK Genel-İş 5 No’lu Şube yetkilileri, talepler karşılanmadığı sürece eylemin büyüyerek devam edeceğini vurguladı. Sendika temsilcileri, işçilerin hakları teslim edilene kadar üretimden gelen güçlerini kullanmayı sürdüreceklerini açıkladı.