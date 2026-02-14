Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Göztepe, yarın saat 17.00’de Gürsel Aksel Stadyumu’nda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. İzmir temsilcisi ligde 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 40 puanla 4. sırada yer alıyor. Kayserispor ise 2 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda 15 puanla 17. basamakta bulunuyor.

Avrupa hedefi sürüyor

Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde oynayacağı mücadeleyi kazanarak Avrupa kupaları hedefi doğrultusunda yoluna kayıpsız devam etmeyi amaçlıyor.

İç sahada güçlü performans

Göztepe, bu sezon Süper Lig’de iç sahada yalnızca 1 kez mağlup oldu. Evinde oynadığı 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan İzmir temsilcisi, Kayserispor karşısında da bu başarılı grafiği sürdürmek istiyor.

Eksikler teknik heyeti düşündürüyor

Karşılaşma öncesinde Göztepe’de sakatlıklar dikkat çekiyor. Antrenmanda sakatlanan Juan’ın Kayserispor maçında forma giyemeyeceği bildirildi. Brezilyalı oyuncunun Beşiktaş karşılaşmasına yetişmesi bekleniyor. Tedavisi süren Efkan’ın da kadroda yer almayacağı belirtildi. Arda ile Antunes’in durumları maç saatinde netlik kazanacak. Kaleci Mateusz Lis’in ise ağrılarına rağmen oynamasına engel bir durum bulunmadığı öğrenildi.

Maçın hakemi belli oldu

Göztepe–Kayserispor karşılaşmasını Alper Akarsu yönetecek. Yardımcılıklarını Ogün Kamacı ve Mert Bulut yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Raşit Yorgancılar olacak.