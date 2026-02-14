Son Mühür- Karşıyaka ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi ile Örnekköy–Girne hattını birbirine bağlayacak 35 metre genişliğindeki yeni ulaşım aksı için kamulaştırma süreci resmen başlatılıyor.

Proje kapsamında, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında “yol” ve “yeşil alan” olarak belirlenen güzergâhta kalan çok sayıda taşınmazın kamulaştırılmasına karar verildi. Çalışma alanı, Cumhuriyet Mahallesi’nde Öğretmen Tuğba Özbek Sokak ve 6690 Sokak üzerindeki belirli kapı numaralarını kapsıyor.

Karar doğrultusunda; Öğretmen Tuğba Özbek Sokak’ta 1, 1/A, 1/B, 1/C, 3, 3/A, 5, 7/A, 9, 11, 15, 17, 21, 21/A, 25, 27, 29, 29/A, 31, 33, 48, 48/A, 50, 50/A, 52 ve 54 numaralı; 6690 Sokak’ta ise 16, 16/A ve 16/B numaralı zeminüstü taşınmazlar kamulaştırma kapsamına alındı.

Sadece bağımsız bölümler değil, söz konusu parseller üzerinde bulunan sundurma, müştemilat, depo, ağaç ve benzeri tüm yapı ve unsurlar da kamulaştırma işlemlerine dahil edilecek.

Belediye encümenince alınan kararda, belirtilen taşınmazların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu çerçevesinde kamulaştırılmasına başlanmasının oy birliğiyle kabul edildiği bildirildi.

Yeni yol projesinin hayata geçirilmesiyle birlikte Cumhuriyet Mahallesi ile Örnekköy–Girne bağlantısının rahatlatılması ve bölgedeki trafik yükünün azaltılması hedefleniyor. Kamulaştırma sürecinin tamamlanmasının ardından uygulama takviminin netleşmesi bekleniyor.