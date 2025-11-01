Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 01.11.2025 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından çıkarılan satış ilanı dikkat çekti. SGK tarafından çok sayıda ilde gayrimenkuller satışa konulurken, İzmir'de 5 gayrimenkul satışa konuldu.

En değerlisi Çeşme'de!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından İzmir'de 5 gayrimenkul satışa konuldu. En değerlisi ise İzmir'in Çeşme ilçesi 16 Eylül Mahallesi'ndeki 7919 ada 1 parselde yer alan turizm alanı olarak dikkat çekti. Bu turizm alanı için tahmini satış değeri ise 420 milyon TL olarak belirlendi. Diğer gayrimenkuller ise; Bayraklı Org. Nafiz Gürman Mahallesi, Buca Kuruçeşme Mahallesi, Çeşme 16 Eylül Mahallesi ve Tire Kahrat Mahallesi'nde yer alıyor. Tahmini satış değerleri ise sırasıyla; 12 milyon 787 bin 360 TL, 90 milyon 870 bin TL, 75 milyon TL ve 29 milyon 275 bin TL olarak açıklandı. Satışa konulan 5 taşınmazın toplam bedeli ise 627 milyon 932 bin 360 TL olarak dikkat çekiyor.

İhaleye nasıl başvurulacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu Elektronik Satış Portalına e-Devlet ile https://sgk.gov.tr/ sitesinde ihaleler sekmesinde bulunan “Gayrimenkul Satış İhaleleri” içerisinde yer alan https://net.sgk.gov.tr/EIhale/ adresine giriş yapılarak ihaleye başvuru yapılabilmekte. İhale ise, 21 Kasım 2025 tarihinde son bulacak.

